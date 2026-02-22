Άνετο πέρασμα η ΑΕΚ από τη Βέροια

Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τον Φέρωνα Βέροιας με 42-34, φθάνοντας στη 15η νίκη σε 17 αγώνες στη Handball Premier.

H Ένωση σημείωσε τη 15η νίκη της στο πρωτάθλημα και διατήρησε την απόσταση των τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ενώ σε απόσταση πέντε βαθμών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Απέναντι στο νεανικό συγκρότημα του νεοφώτιστου Φέρωνα, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 11-5, έκλεισε το ημίχρονο στο 24-17 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 32-27.

Η 17η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (25/2, 14:45) με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΓΑΣ Κιλκίς στην Ηλιούπολη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στις 13 Μαρτίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Δούκα, σε εξ αναβολής αγώνα της 13ης αγωνιστικής.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-7, 5-11, 9-16, 13-20, 17-24 (ημχ), 19-26, 24-28, 27-32, 30-35, 30-39, 34-42

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβανίσεβιτς, Κερλίδης 5, Τζωρτζίνης 1, Γκεοργκιέφσκι 1, Αγερίδης, Μόμιτς 7, Ταπάντζης 7, Μπαλτζής 2, Ζαμάνης 7, Μπουγιάκας 2, Μαυρίδης, Κυρικλίδης, Παπαδημητρίου, Μασάδης

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 2, Μπουτός, Παναγιώτου 5, Μπάρος 2, Ραντόισιτς 4, Πέριν 8, Αντωνιάδης, Τοριάνι 5, Γεωργιάδης, Κουκουλάς 6, Γκαράιν 1, Κολοβός 1, Γκιμαράες 1, Στούμπερ 7, Ριμπέ, Ντε Σόουζα.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι: 3/4-1/1

Η βαθμολογία

(17η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 31

2.ΠΑΟΚ 28

3.Ολυμπιακός 26

4.Ιωνικός ΝΦ 22

5.Αθηναϊκός 17

6.ΓΑΣ Κιλκίς 16

7.Δράμα 15

8.Διομήδης 14

9.Ζαφειράκης 13

10.Βριλήσσια 7

11.Δούκας 7

12.Φέρωνας 2

*Σε 16 παιχνίδια



