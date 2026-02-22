Άνετο πέρασμα η ΑΕΚ από τη Βέροια

Φέρωνας Βέροιας - ΑΕΚ 34-42: Άνετο πέρασμα η Ένωση και 15η νίκη στη Handball Premier
Η ΑΕΚ δεν είχε προβλήματα να νικήσει εκτός έδρας τον Φέρωνα Βέροιας με 42-34, σε αγώνα για τη 17η αγωνιστική στη Handball Premier.
H Ένωση σημείωσε τη 15η νίκη της στο πρωτάθλημα και διατήρησε την απόσταση των τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ενώ σε απόσταση πέντε βαθμών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.
Απέναντι στο νεανικό συγκρότημα του νεοφώτιστου Φέρωνα, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 11-5, έκλεισε το ημίχρονο στο 24-17 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 32-27.
Η 17η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (25/2, 14:45) με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΓΑΣ Κιλκίς στην Ηλιούπολη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στις 13 Μαρτίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Δούκα, σε εξ αναβολής αγώνα της 13ης αγωνιστικής.
Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-7, 5-11, 9-16, 13-20, 17-24 (ημχ), 19-26, 24-28, 27-32, 30-35, 30-39, 34-42
ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβανίσεβιτς, Κερλίδης 5, Τζωρτζίνης 1, Γκεοργκιέφσκι 1, Αγερίδης, Μόμιτς 7, Ταπάντζης 7, Μπαλτζής 2, Ζαμάνης 7, Μπουγιάκας 2, Μαυρίδης, Κυρικλίδης, Παπαδημητρίου, Μασάδης
ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 2, Μπουτός, Παναγιώτου 5, Μπάρος 2, Ραντόισιτς 4, Πέριν 8, Αντωνιάδης, Τοριάνι 5, Γεωργιάδης, Κουκουλάς 6, Γκαράιν 1, Κολοβός 1, Γκιμαράες 1, Στούμπερ 7, Ριμπέ, Ντε Σόουζα.
Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι: 3/4-1/1
Η βαθμολογία
(17η αγωνιστική)
- 1.ΑΕΚ 31
- 2.ΠΑΟΚ 28
- 3.Ολυμπιακός 26
- 4.Ιωνικός ΝΦ 22
- 5.Αθηναϊκός 17
- 6.ΓΑΣ Κιλκίς 16
- 7.Δράμα 15
- 8.Διομήδης 14
- 9.Ζαφειράκης 13
- 10.Βριλήσσια 7
- 11.Δούκας 7
- 12.Φέρωνας 2
*Σε 16 παιχνίδια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.