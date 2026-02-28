H εθνική ομάδα γυναικών δεν θα ταξιδέψει στο Ισραήλ

Η εθνική ομάδα γυναικών δεν θα πάει στο Ισραήλ για τον αγώνα των προκριματικών για το Euro 2026, η πρόταση της ελληνικής πλευράς.

Η ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε το Σάββατο (28/2) το Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία «συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις, εκτός από τις απολύτως απαραίτητες, στο Ισραήλ, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν» ήταν κι αυτή που χρησιμοποίησε η ομοσπονδία χάντμπολ και στο τέλος της ημέρας αποφασίστηκε η εθνική ομάδα γυναικών να μην ταξιδέψει στο Ισραήλ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετώπιζε την Τετάρτη (4/3) το Ισραήλ στην πόλη Ριζόν Λεζιόν για την 3η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2026.

Όπως ανακοινώθηκε: «Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει τα κάτωθι σχετικά με τον αγώνα Ισραήλ- Ελλάδα την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τα προκριματικά του ΕURO 2026

«Ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση ενημερώνοντας τον για το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ την Τρίτη 3 Μαρτίου και συμφωνήθηκε η από κοινού διαχείριση της κατάστασης, ώστε να μην διακινδυνέψει σε καμία περίπτωση η ασφάλεια της αποστολής της Εθνικής ομάδας.

Ακολούθως η ΟΧΕ απέστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην οποία προώθησε την ταξιδιωτική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, εγείροντας προφανή θέματα ασφαλείας.

Σήμερα το πρωί υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της ΟΧΕ με τον Πρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ίνταν Μιζράχι και η πρόταση της Ελλάδας ήταν -για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων- να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης ως ακολούθως: Παρασκευή 6/3, Ισραήλ- Ελλάδα (3η αγωνιστική 6ου ομίλου) και Κυριακή 8/3, Ελλάδα- Ισραήλ (4η αγωνιστική 6ου ομίλου).

Την πρόταση αποδέχθηκε η Ισραηλινή Ομοσπονδία, ενημερώνοντας εγγράφως και την EHF.

Σήμερα αργά το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ ενημέρωσε την ΟΧΕ ότι ο προγραμματισμένος αγώνας Ισραήλ- Ελλάδα την Τετάρτη 4/3 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του ΕURO 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την πρόταση να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στην Ελλάδα, η ΕHF δεν είναι αντίθετη, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το αν η αποστολή του Ισραήλ καταφέρει να ταξιδεύσει στην Ελλάδα, καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιτραπούν ξανά οι πτήσεις».