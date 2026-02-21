Ο Ιωνικός «αγκαλιά» με την τετράδα στη Handball Premier

Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας νικώντας εκτός έδρας τα Βριλήσσια με 31-30, πλέον κρατά στα χέρια του την 4η θέση και την παρουσία του στα play offs στη Handball Premier.

O Iωνικός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από τα παιχνίδια του Σαββάτου (21/2) για τη 17η αγωνιστική της Handball Premier.

H ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε εκτός έδρας επί των Βριλησσίων με 31-30 και με τη 10η νίκη του στο πρωτάθλημα, είναι πλέον πολύ κοντά στην κατάληψη της 4ης θέσης που οδηγεί στα ημιτελικά των play offs.

Αποσπάστηκε πέντε βαθμούς από τον Αθηναϊκό, που ηττήθηκε από τη Δράμα με 31-17 στο «Δ. Κραχτίδης», ενώ εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Διομήδης Άργους επί του ΑΣΕ Δούκα με 30-27 και τους «Λύκους» να απομακρύνονται για τα καλά από την επικίνδυνη ζώνη.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία - 17η αγωνιστική

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

ΑΣΕ Δούκα- Διομήδης 27-30

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 4-3, 8-4, 11-5, 14-10, 17-11 (ημχ), 19-15, 21-18, 21-20, 22-24, 23-26, 27-30

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Χατσατουριάν 2, Μπατής 5, Τσιούμας, Μαυρομάτης, Χαλκίδης, Σάνκε 2, Χαριτωνίδης 1, Γκαουαρ 2, Κράντζ 1, Χουρσουντιαν 5, Ελοζιεουα 2, Ντανουλέτ, Αλαΐσκας, Ζεντί 1, Καραγιάννης.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 2, Τσέλιος 1, Τσάκαλος, Μάτατσιτς 2, Ασβεστάς 4, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 3, Μπαρόσο 5, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Αμπντεραφίκ 6, Κυριακίδης 6, Μπάρος, Ορφανός, Μάρτινσεν 1.

Διαιτητές: Τόλιος- Τσιάνας, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινες: 11’ Μπάρος (επικίνδυνο παιχνίδι), 60’ Τσάκαλος (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 4/5-2/3

Βριλήσσια- Ιωνικός ΝΦ 30-31

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-8, 7-11, 10-13, 12-15, 16-17 (ημχ), 20-20, 20-22, 21-24, 23-26, 26-28, 30-31

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Γιουσέφ 2, Τζηράς 5, Γκρεγκουλόφσκι 4, Κολεζάκης, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Στάθης Μ. 6, Βαρδαξόπουλος 2, Μπάγιος, Κομπέισι 2, Κιούσης, Βάρπε 1, Σαντβαντ 1, Ευγενίδης, Μπαλάσκας 1, Στεφανίτσης.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 8, Σ. Αϊβαλιώτης 5, Ραράκος 1, Κουτουλογένης, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 5, Α. Βασιλείου, Ι. Βασιλείου 5, Νάκος 1, Ρούσος 6, Αραπακόπουός, Λιόλιος, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 2/3-4/4

Δράμα- Αθηναϊκός 31-17

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-3, 6-4, 8-5, 10-6, 12-7 (ημχ), 16-9, 18-13, 23-14, 25-15, 30-16, 31-17

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Ταρτίος, Κρητικός 6, Ιωαννίδης 1, Χαϊτίδης 3, Λογοθέτης, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Χόρβατ 10, Γκουέντες, Μανωλούδης 6, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 1, Σίνα, Μαρκατάτος 3.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 4, Βούλγαρης Γ. 1, Παπάζογλου, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Νομικός, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ογ., Παγιάτης 3, Βούλγαρης Δ. 3, Κούκα

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 1/2-2/3

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

«Φιλίππειο» 16:00 Φέρωνας Βέροιας- ΑΕΚ

Η βαθμολογία

(17η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 29*

2.ΠΑΟΚ 28

3.Ολυμπιακός 26*

4.Ιωνικός ΝΦ 22

5.Αθηναϊκός 17

6.ΓΑΣ Κιλκίς 16

7.Δράμα 15

8.Διομήδης 14

9.Ζαφειράκης 13

10.Βριλήσσια 7

11.Δούκας 7*

12.Φέρωνας 2*

*Σε 16 παιχνίδια