Ο ΠΑΟΚ με όπλο -κυρίως- την αμυντική λειτουργία στο 2ο ημίχρονο, νίκησε εντός έδρας τον Ζαφειράκη Νάουσας με 31-23 για τη 17η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο, νίκησε τον Ζαφειράκη Νάουσας με 31-23 στην Πυλαία, στον αγώνα που άνοιξε τη 17η αγωνιστική στη Handball Premier.

Η ομάδα της Νάουσας είχε την πρωτοπορία στο σκορ στο 1ο ημίχρονο, που έκλεισε με το υπέρ της 14-12. Στο 2ο μέρος ο ΠΑΟΚ δέχθηκε μόλις εννέα γκολ, αυτό του έδωσε την ώθηση να πάρει τα ηνία του αγώνα και μετά το 45ο λεπτό να φθάσει εύκολα στο 31-23 και στη 13η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-4, 5-6, 6-9, 10-11, 12-14 (ημ.), 16-15, 20-18, 24-20, 26-20, 29-22, 31-23.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 3, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι 1, Νικολαΐδης 2, Ιωάννου 3, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος, Δομπρής 9, Άρσιτς, Φεράς 1, Μαμντούχ 3, Σαλέμ 4

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 2, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 8, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Αθανασιάδης 5, Σιγγιρίδης 1, Μπούντκο, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 1, Τσάτσας, Μπιτέρνας.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 3-7, Πέναλτι: 3/4-5/5

Πρόγραμμα - Βαθμολογία - 17η αγωνιστική

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ- Ζαφειράκης Νάουσας 31-23

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

ΔΑΪΣ 17:00 (ΕΡΤFLIX), ΑΣΕ Δούκα- Διομήδης

Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- Ιωνικός

«Kραχτίδης» 18:00 Δράμα- Αθηναϊκός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

«Φιλίππειο» 16:00 Φέρωνας Βέροιας- ΑΕΚ



Η βαθμολογία

(16η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 29

2.ΠΑΟΚ 28*

3.Ολυμπιακός 26**

4.Ιωνικός ΝΦ 20

5.Αθηναϊκός 17

6.ΓΑΣ Κιλκίς 16

7.Ζαφειράκης 13*

8.Δράμα 13

9.Διομήδης 12

10.Βριλήσσια 7

11.Δούκας 7**

12.Φέρωνας 2

*Σε 17 παιχνίδια

**Σε 15 παιχνίδια



