ΠΑΟΚ - Ζαφειράκης Νάουσας 31-23: Η άμυνα έφερε τη νίκη για τον «Δικέφαλο»
Ο ΠΑΟΚ ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο, νίκησε τον Ζαφειράκη Νάουσας με 31-23 στην Πυλαία, στον αγώνα που άνοιξε τη 17η αγωνιστική στη Handball Premier.
Η ομάδα της Νάουσας είχε την πρωτοπορία στο σκορ στο 1ο ημίχρονο, που έκλεισε με το υπέρ της 14-12. Στο 2ο μέρος ο ΠΑΟΚ δέχθηκε μόλις εννέα γκολ, αυτό του έδωσε την ώθηση να πάρει τα ηνία του αγώνα και μετά το 45ο λεπτό να φθάσει εύκολα στο 31-23 και στη 13η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-4, 5-6, 6-9, 10-11, 12-14 (ημ.), 16-15, 20-18, 24-20, 26-20, 29-22, 31-23.
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 3, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι 1, Νικολαΐδης 2, Ιωάννου 3, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος, Δομπρής 9, Άρσιτς, Φεράς 1, Μαμντούχ 3, Σαλέμ 4
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 2, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 8, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Αθανασιάδης 5, Σιγγιρίδης 1, Μπούντκο, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 1, Τσάτσας, Μπιτέρνας.
Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 3-7, Πέναλτι: 3/4-5/5
Πρόγραμμα - Βαθμολογία - 17η αγωνιστική
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
- ΠΑΟΚ- Ζαφειράκης Νάουσας 31-23
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- ΔΑΪΣ 17:00 (ΕΡΤFLIX), ΑΣΕ Δούκα- Διομήδης
- Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- Ιωνικός
- «Kραχτίδης» 18:00 Δράμα- Αθηναϊκός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
- «Φιλίππειο» 16:00 Φέρωνας Βέροιας- ΑΕΚ
Η βαθμολογία
(16η αγωνιστική)
- 1.ΑΕΚ 29
- 2.ΠΑΟΚ 28*
- 3.Ολυμπιακός 26**
- 4.Ιωνικός ΝΦ 20
- 5.Αθηναϊκός 17
- 6.ΓΑΣ Κιλκίς 16
- 7.Ζαφειράκης 13*
- 8.Δράμα 13
- 9.Διομήδης 12
- 10.Βριλήσσια 7
- 11.Δούκας 7**
- 12.Φέρωνας 2
*Σε 17 παιχνίδια
**Σε 15 παιχνίδια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.