Ο Ολυμπιακός πανηγυρικά στα προημιτελικά του EHF European Cup

Ολυμπιακός: Πανηγυρικά στα προημιτελικά του EHF European Cup
O Ολυμπιακός «σφράγισε» με τρόπο εντυπωσιακό την παρουσία του στην προημιτελική φάση του EHF European Cup ανδρών, νικώντας στη Φινλανδία τη ΒΚ-46 με 31-25 και με συνολικό σκορ 70-55, θα είναι για μια ακόμη χρονιά στην οκτάδα της διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην πόλη Κάπρις της Φινλανδίας, έχοντας μεγάλο πλεονέκτημα από το νικηφόρο 39-30 στον πρώτο αγώνα και δεν έδωσαν δικαίωμα σε κανένα σημείο του επαναληπτικού στη αντίπαλό του.
Με σερί 4-0 η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 6-3, διατήρησε το προβάδισμα, 11-7 και 12-8, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 13-10.
Η πειραϊκή ομάδα συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, πήρε διαφορά έξι γκολ (18-12) στο 39', έφθασε στο 27-20 στο 49', για να επικρατήσει άνετα με 31-25.
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-8, 7-11, 9-12, 10-13 (ημ.) 12-17, 18-22, 20-25, 21-27, 23-29, 25-31
ΒΚ-46 (Αντρέας Ρόνμπεργκ): Χέινονεν, Σκίμπα 3, Σιόμαν 1, Λόφγκρεν 2, Κάρλσον, Ρος, Γιόναθαν Σιόμπλομ, Λούντκβιστ, Βίκστρομ, Ιβάν Ρος 4, Χένρικσον 7, Σάκινεν 5, Πραλ, Νόρντλουντ 1, Αχτόλα, Σκέρμπακ 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Εσκαλόνα 3, Κουν 5, Βίντα, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4, Νικολίνταης
Διαιτητές: Λάινους Χάρντεγκερ-Σιμόν Χάρντεγκερ (Ελβετία), Παρατηρητής: Κεν Καρντόσο (Δανία), Δίλεπτα: 4/6, Πέναλτι: 2/2-3/3
