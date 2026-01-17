O ΠΑΟΚ έπιασε την ΑΕΚ στην κορυφή της Handball Premier

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Διομήδη Άργους με 39-23 και έπιασε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας με 39-23 επί του Διομήδη Άργους σε αγώνα για τη 13η αγωνιστική της Handball Premier και εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ, έπιασε την Ένωση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο (17/1) ο ΓΑΣ Κιλκίς μετά τα προημιτελικά του Κυπέλλου, νίκησε ξανά τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα, τώρα με 30-23 και τον πλησίασε στον ένα πόντο στη μάχη της 5ης θέσης, που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Την ήττα του Αθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας που πέρασε από την έδρα του Φέρωνα Βέροιας με 38-32 κι έμεινε μόνος στην 4η θέση.

Η 13η αγωνιστική - Βαθμολογία

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

13η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Διομήδης Άργους 39-23

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-3, 12-3, 15-4, 19-7, 22-8 (ημχ.), 24-8, 27-10, 31-13, 35-16, 38-19, 39-23.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 5, Κατσούνης 2, Ελευθεριάδης 6, Παπαβασίλης 5, Τεμελκόφσκι 2, Νικολαΐδης 5, Ιωάννου 6, Αμπντελσάντεκ 1, Μπουμπουλέντρας 1, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Παναγιωτίδης, Μπάτζιος 3, Δομπρής 3, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 2, Τσέλιος 2, Μάτατιτς 2, Τσαγκαρέλης, Τσάκαλος, Ασβεστάς, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 7, Μπαρόζο 5, Χατζίδης 2, Κυριακίδης, Ορφανός 3, Μάρτινσεν.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι:1/1-0/1.

Αθηναϊκός- ΓΑΣ Κιλκίς 23-30

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 8-6, 10-10, 12-11, 12-15 (ημχ.), 12-18, 13-20, 16-23, 19-26, 19-29, 23-30.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Βούλγαρης 1, Άλμπεκ 6, Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 4, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης 1, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου 1, Λέκοβιτς Ογ. 4, Παγιάτης, Λέκοβιτς Μ. 2, Κούκα, Βούλγαρης.

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 2, Τσαμουρίδης 2, Αλεξανδρίδης 1, Κουκμίσης 1, Ζώτος, Μπουτκάρης 11, Χαριζόπουλος, Ντιελιερίεφ, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 8, Στανκίδης, Παπαγιάννης 3, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα:3-4, Πέναλτι:3/4-5/5.

Φέρων- Ιωνικός ΝΦ 32-38

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-7, 8-9, 8-12, 10-15, 14-21 (ημχ.), 17-23, 20-27, 24-27, 26-31, 29-35, 32-38.

ΦΕΡΩΝ (Χατζηπαρασίδης): Ιβανίσεβιτς 3, Κερλίδης 6, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Γκεοργκιέφσκι 8, Αγερίδης, Μόμιτς 4, Ταπάντζης 7, Μπάλτζης 2, Μπούντκο, Μαυρίδης, Κυρικλίδης, Μπουγιάκας, Ζαμάνης 2, Μασάδης, Στογιάννος.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 1, Αϊβαλιώτης Σ. 4, Ραράκος 3, Κουτουλογένης 1, Κοτζιάς- Στάμου, Ηλιόπουλος 4, Βασιλείου 3, Κοσκινάς 1, Νάκος 4, Ρούσος 8, Αραπακόπουλος 6, Λιόλιος 3, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π., Πιπέλης.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 4-1, Πέναλτι: 1/1-7/7.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

«Κραχτίδης» 16:00 Δράμα- ΑΣΕ Δούκα

Ολυμπιακός-Βριλήσσια 28/1

ΑΕΚ- Ζαφειράκης Νάουσας Αναβλήθηκε

Η βαθμολογία

(13η αγωνιστική)