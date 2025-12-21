Ο ΓΑΣ Κιλκίς νικώντας εκτός έδρας τη ΧΑΝΘ με 34-26, πέρασε στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, όπου στον ημιτελικό θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Ο ΓΑΣ Κιλκίς είναι η ομάδα που ολοκλήρωσε τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών.

Στο τελευταίο προημιτελικό ο ΓΑΣ Κιλκίς νίκησε εκτός έδρας τη ΧΑΝΘ με 34-26 (18-12 ημ.) και πέρασε στο Final 4 του Κυπέλλου (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026).

Αυτή θα είναι η 8η παρουσία για τον ΓΑΣ Κιλκίς σε Final 4, η τελευταία ήταν στις Σέρρες το 2009, έχοντας να επιδείξει την κατάκτηση του τίτλου στην Πάτρα το 2004, όταν στον τελικό επικράτησε επικράτησε επί του Δούκα με 29-27.

Στον άλλο ημιτελικό η κάτοχος του Κυπέλου ΑΕΚ θα παίξει με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-6, 7-9, 8-12, 9-15, 12-18 (ημχ.) 15-21, 17-22, 20-25, 22-27, 22-31, 26-34.

ΧΑΝΘ (Τσύτσης): Πουγάτσιας, Σαρηγιαννίδης, Σιαράβας, Καρούσης 1, Ζάπρης, Σκούφας 6, Σαλτιέλ 1, Αγαθόνικος Α. 1, Τσαγγαλής 4, Αγαθόνικος Π. Βαρδάκας 4, Μπίλλιας 6, Δούκας, Κυριακίδης 3, Οκανταρίδης, Φωτιάδης.

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Μπέρεζνι, Αρίμπ 2, Τσαμουρίδης 6, Αλεξανδρίδης 7, Κουκμίσης 7, Μπουτκάρης 8, Χαριζόπουλος, Ντελίριεφ 1, Μαντάς 1, Στανκίδης, Παπαγιάννης 2, Φώτογλου, Προβατάς, Παντικίδης.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 1/2-5/7 Κόκκινη κάρτα: Μπέρεζνι 25:46 (δεν κρατήθηκε δελτίο)



Το πανόραμα στο Κύπελλο ανδρών

Προημιτελικά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ιωνικός Ν. Φ. - Δράμα 23-20

Ολυμπιακός - Βριλήσσια 37-32

AEK - ΠΑΟΚ 26-25

ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς 26-34

Final Four (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026)

Ημιτελικοί