AΕΚ: Άνετα τον Ιωνικό, εν αναμονή του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Η 12η αγωνιστική και πρεμιέρα του β' γύρου στη Handball Premier, βρήκε την ΑΕΚ να νικά τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 33-24 στο Γυμναστήριο του Καματερού.
Η «Ένωση» αποσπάστηκε κατά τεσσάρων βαθμών του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα, τη Δευτέρα (8/12,16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), οι πρωταθλητές δοκιμάζονται στην έδρα του ΠΑΟΚ και την Τετάρτη (10/12) θα φιλοξενηθούν από τη Δράμα σε εξ αναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής.
Την ήττα του Ιωνικού εκμεταλλεύτηκε ο Αθηναϊκός, νικώντας εκτός έδρας τον Ζαφειράκη Νάουσας με 31-29, τον έπιασε ξανά στους 15β. και στη μονομαχία τους για την 4η θέση.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο ΓΑΣ Κιλκίς στη Νέα Κίο, απέναντι στον Διομήδη Άργους με 28-26 κι ανέβηκε στην 6η θέση.
Ανατροπή παραμονής τα Βριλήσσια
Όμως το παιχνίδι της ημέρες εκτυλίχθηκε στα Βριλήσσια, όπου η ομώνυμη ομάδα έφθασε σε μια τεράστιας σημασίας νίκη επί της Δράμας με 32-31, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα, σε μια νίκη που ήρθε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά.
Η Δράμα προηγήθηκε με 5-0, έκλεισε το ημίχρονο με 21-15, διατήρησε προβάδισμα έξι γκολ στο 45', με 24-18 και τεσσάρων γκολ στο 49' (30-26).
Εκεί όλα άλλαξαν, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν μόλις ένα γκολ μέχρι το τέλος, με τρία συνολικά χαμένα πέναλτι και τα Βριλήσσια άλλαξαν τα δεδομένα.
Ο Χάρης Μάλλιος ολοκλήρωσε το 4-0 από τους γηπεδούχους, ισοφαρίζοντας 30-30 στο 54', ο Μανωλούδης έκανε το 31-30 για τη Δράμα (56΄), όμως ο Ρώσος δεξιός ίντερ Εγκόρ Βόλινετς , με δύο γκολ έφερε την ανατροπή, γράφοντας το τελικό 32-31.
Η Δράμα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, σε εκτέλεση πέναλτι του Κοτσιώνη (59:28), όμως ο Μπραουδάκης και το δεξί δοκάρι, διατήρησαν τη νίκη για τα Βριλήσσια.
Στοιχεία αγώνων - Πρόγραμμα - Βαθμολογία (12η αγων.)
- Ιωνικός ΝΦ AEK 24-33
Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-5, 6-10, 9-13, 12-14, 13-16 (ημχ.), 14-19, 16-22, 19-24, 19-29, 21-30, 24-33.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος 1, Αϊβαλιώτης Σ. 7, Κουτουλογένης, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Βασιλείου 1, Κοσκινάς 4, Νάσκος 2, Αραπακόπουλος, Μακρόγλου 5, Λιόλιος 1, Αθανασιάδης, Κολλύρης.
ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Βλαστός, Σμιντ 1, Παναγιώτου 8, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 1. Γκαρέν, Γκούντιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 1, Κουν 8, Ίβιτς 4, Σαλέμ 1.
Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:5-4, Πέναλτι:5/5-2/2
- Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς 26-28
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-2, 7-4, 9-7, 11-11, 11-15 (ημχ.), 13-19, 16-21, 18-22, 22-25, 23-26, 26-28.
Διομήδης (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 3, Πέραζιτς, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 1, Ζάκι, Ασβεστάς 5, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 8, Μπαρόσο 4, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 1, Κυριακίδης, Ορφανός 1, Μάρτινσεν 3.
ΓΑΣ Κιλκίς (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 1, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης, Κουκμίσης 2, Μπουτκάρης 7, Χαριζόπουλος 1, Ντιελερχίλ 1, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 6, Στανκίδης, Παπαγιάννης 5, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.
Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:3-4, Πέναλτι:2/3-2/2.
- Βριλήσσια - Δράμα 32-31
Τα πεντάλεπτα: 0-5, 5-9, 8-12, 11-14, 13-18, 15-21 (ημχ.), 16-23, 18-24, 23-27, 30-30, 32-31.
Βριλήσσια (Τούτσης): Καμπούρης, Τζηράς 8, Γκρεγκουλόφσκι 1, Βόλινετς 3, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Στάθης 10, Βαρδαξόπουλος 2, Μπάγιος 2, Κιούσης, Μπαλάσκας, Τόμσον, Στεφανίτσης 2, Κυριακόπουλος.
Δράμα (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 7, Κοτσιώνης 6, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος, Λατσάκου 1,Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης , Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Σίνα, Μαρκατάτος 2.
Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 9-4, Πέναλτι: 4/4-4/7.
- Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-6, 9-8, 11-11, 11-13, 12-16 (ημχ), 16-18, 19-21, 22-22, 23-25, 25-27, 29-31
Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 4, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας 2, Θεοδωρόπουλος 11, Μπάρμπας 1, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 1, Μπουρδάνος, Φύκατας, Βαφείδης 2, Τσάτσας, Μπιτέρνας
Αθηναϊκός (Σαμαράς): Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 6, Λ. Παπάζογλου 1, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου 3, Λέκοβιτς 4, Παγιάτης, Δ. Βούλγαρης 6
Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Κατσίκης, Κόκκινη: 40:41 Πέιτς, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 6/6-3/3
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
- Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
- Δούκας - Φέρωνας Βέροιας
Η βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 22
- 2.Ολυμπιακός 18 (10 αγ.)
- 3.ΠΑΟΚ 18 (10 αγ.)
- 4.Ιωνικός ΝΦ 15
- 5.Αθηναϊκός 15
- 6.ΓΑΣ Κιλκίς 12
- 7.Ζαφειράκης Νάουσας 11
- 8.Διομήδης Άργους 8
- 9.Βριλήσσια 7
- 10.Δράμα 6 (11 αγ.)
- 11.ΑΣΕ Δούκα 5
- 12.Φέρωνας Βέροιας 1
