O ΠΑΟΚ διεύρυνε το απόλυτο στην έδρα του

Ο ΠΑΟΚ νίκησε και τη Δράμα με 28-25 κι έκλεισε τον πρώτο γύρο της Handball Premier, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα, νίκησε εντός έδρας τη Δράμα με 28-25, για την 11η αγωνιστική στη Handball Premier.

O «Δικέφαλος» στο κλείσιμο του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου, συνέχισε την αλάνθαστη πορεία του στο «Σπίτι του Χάντμπολ», πετυχαίνοντας απέναντι στη Δράμα την 5η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και την 8η συνολικά στο πρωτάθλημα, πιάνοντας τον Ολυμπιακό- έχει ένα παιχνίδι λιγότερο- στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ παρότι στα πρώτα 20 λεπτά δημιούργησε διαφορές και οκτώ γκολ απέναντι στη Δράμα, μετά το 40ό λεπτό είδε την ομάδα της Δράμας να μειώνει στο σκορ μέχρι τα τρία γκολ, για να έρθει το τελικό 28-25.

Τα πεντάλεπτα: 4-0, 7-1, 9-3, 11-3, 14-8, 16-10 (ημ.), 17-13, 21-16, 23-19, 24-21, 27-23, 28-25.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Ελευθεριάδης 8, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης 1, Ιωάννου 7, Μοχάμεντ Εσάμ 3, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μουσταφά Χασάν 1, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Σεμπίμπ 2.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός, Κοτσιώνης 7, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος, Λατσάκου 3, Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης 1, Κόρσακ Παπαδόπουλος 3, Σίνα, Μαρκατάτος 2.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:4-4, Πέναλτι: 4/3-3/5.

H βαθμολογία

(11η αγωνιστική)