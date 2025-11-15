Ο Αθηναϊκός και ο Ιωνικός ΝΦ συνέχισαν με νίκες στη Habdball Premier

Ο Αθηναϊκός με ανατροπή πέρασε από τα Βριλήσσια (39-31), σημαντικό δίποντο και ο Ιωνικός ΝΦ επί του Ζαφειράκη με 21-20 στην 9η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο Αθηναϊκός πετυχαίνοντας σπουδαία ανατροπή, νίκησε εκτός έδρας τα Βριλήσσια με 39-31 στο ένα από τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου (15/11), για την 9η αγωνιστική της Handball Premier.

Tα Βριλήσσια προηγήθηκαν με 13-7 στο 17' και 18-12 στο 31', όμως η ομάδα του Βύρωνα με εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 27-14 στο 2ο ημίχρονο πήρε την 5η νίκη, που τη διατηρεί στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μαζί της και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, που νίκησε τον Ζαφειράκη με 21-20 στο Καματερό κι άφησε την ομάδα της Νάουσας μόνη στην 6η θέση.

Η 9η αγωνιστική είχε ανοίξει την Τετάρτη (12/11) με τη Δράμα να νικά τον Διομήδη Άργους με 27-21 και να παίρνει βαθμολογική ανάσα.

Πρόγραμμα - Στοιχεία αγώνων - Βαθμολογία (9η αγωνιστική)



Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ιωνικός ΝΦ - Ζαφειράκης Νάουσας 21-20

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-3, 8-4, 10-6, 11-8, 13-10 (ημχ), 13-12, 14-15, 17-16, 18-17, 19-18, 21-20

ΙΩΝΙΚΟΣ NΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 1, Αϊβαλιώτης Σ. 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 3, Βασιλείου 2, Μακρόγλου, Νάκος, Σαραβάνος, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 6, Αθανασιάδης 2, Κολλύρης, Αϊβαλώτης Π.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 3, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Αθανασιάδης, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 1, Φύκατας, Τζατσκας, Βαφείδης, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας, Θεοδωρόπουλος 9.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Δίλεπτα: 5-2, Πέναλτι: 4/5-6/6

Βριλήσσια - Αθηναϊκός 31-39

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-4, 12-5, 13-6, 14-11, 17-12 (ημχ), 18-16, 19-21, 22-24, 25-31, 28-34, 31-39

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Τούτσης): Γκρεγκουλόφσκι 1, Βόλινετς 3, Κολεζάκης, Μάλλιος 5, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Βαρδαξόπουλος 3, Μπάγιος 2, Παν. Στάθης, Κιούσης, Π. Στάθης 3, Μπαλάσκας 1, Καραδήμας, Τόμσον, Στεφανίτσης.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 5, Λ. Παπάζογλου, Γερουλάνος 7, Τσορτέκης 5, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης 1, Καππάτος, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου 2, Βρεττός, Λέκοβιτς 6, Παγιάτης 8, Δ. Βούλγαρης 5

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Κόκκινη: 59:50 Μ. Στάθης (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 5-5, Πέναλτι: 4/6-2/2

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Δράμα - Διομήδης Άργους 27-21

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 4-3, 8-4, 11-7, 13-8, 14-9 (ημχ), 16-11, 18-13, 20-14, 23-15, 24-18, 27-21

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 4, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Τσαμεσίδης 2, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Ντεσμό, Κοτσιώνης 6, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 6, Σίνα 1, Μαρκατάτος

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 3, Τσάκαλος 4, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 6, Μπαρόσο 2, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Ανδριανάκος, Κυριακίδης 2, Ορφανός, Μάρτινσεν.

Διαιτητές: Νάσκος- Πατιός, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 4/4-3/4

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πανελληνίου 15:30 ΑΣΕ Δούκα- ΓΑΣ Κιλκίς

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Φέρωνας Βέροιας

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Η βαθμολογία