Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με σκορ 37-21 κόντρα στον Φέρωνα Βέροιας για την 9η αγωνιστική της Handball Premier...

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κόντρα στον Φέρωνα Βέροιας για την 9η αγωνιστική της Handball Premier επικράτησε με 37-21 σε ένα ματς το οποίο δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα.

Η νίκη αυτή έφερε τους «ερυθρόλευκους» προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με την ΑΕΚ να έχει έναν αγώνα λιγότερο. Αυτή η επικράτηση ήρθε με σχετική άνεση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος από την αρχή του ματς έβαλε τις βάσεις για το... τρίποντο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες πήραν ψυχολογικό boost ενόψει του αγώνα ρεβάνς κόντρα στην Κασάνο Μανιάγκο για τη φάση των "16" του European Cup, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (22/11) στις 19:30. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα πέντε τερμάτων από τη νίκη του στο πρώτο ματς με σκορ 25-20.