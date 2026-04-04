O Oλυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Οχρίδα και στη Βόρεια Μακεδονία (25-24) κι αποκλείστηκε στην προημιτελική φάση του EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός για δεύτερη διαδοχική σεζόν βλέπει την πορεία του στο EΗF European Cup να σταματά ένα βήμα πριν από τα ημιτελικά, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την εκτός έδρας ήττα από την Οχρίδα με 25-24 και το ευρωπαϊκό τους ταξίδι να ολοκληρώνεται στα παράλια της ομώνυμης λίμνης.

O Ολυμπιακός ταξίδεψε στην πόλη της Βόρειας Μακεδονίας κυνηγώντας μια τεράστια ανατροπή, μετά την ήττα με 31-26 στην Ηλιούπολη, όμως δεν μπόρεσε να βάλει σε καταστάσεις πίεσης τους γηπεδούχους κι όταν το κατάφερε ήταν αργά.

Η Οχρίδα μετά το 7ο λεπτό, δημιούργησε και συντήρησε διαφορές μέχρι δύο γκολ, 7-5 στο 11'. Ο Ολυμπιακός με τους Τσαναξίδη και Σάββα ισοφάρισε σε 7-7 (15'), όμως η Οχρίδα συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα και βρήκε τις λύσεις για το 12-9 (21').

Ξέφυγε με 14-10 (23'), με τους Παπάζογλου και Κανέτε να μειώνουν σε 14-12, διαμορφώνοντας το σκορ του 1ου ημιχρόνου.

O Σάββας μείωσε 14-13 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου και με τους Εσκαλόνα και Τζίμπουλα ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 16-16 (38').

Τα διαδοχικά γκολ των Ίβιτς και Κουν έφεραν νέα «ερυθρόλευκη» ισοφάριση σε 18-18 στο 46', ενώ για 3η φορά ο Ολυμπιακός απάντησε στο +2 των γηπεδούχων, με τους Κουν και Ίβιτς για το 21-21 (53').

Ο Νίκος Λιάπης έκανε το 22-21 για την Οχρίδα (54'), με τον Ολυμπιακό να βρίσκει δύο γκολ με τους Σουργκιέλ και Κανέτε, για το προσπέρασμα με 23-22 στο 56΄.

Όμως ο χρόνος ήταν με το μέρος της Οχρίδας, που με τρία γκολ στο τελευταίο δίλεπτπο, έφθασε στη νίκη με 25-24.

Tα πεντάλεπτα: 2-1, 6-4, 7-7, 11-9, 14-10, 14-12 (ημ.), 15-14, 18-16, 18-17, 20-19, 22-21, 25-24.

Οχρίδα (Ρόγιεβιτς): Μποροζάν 3, Στρίμλιαν 1, Ογλέσκι 1, Γιαγκουρινόφσκι 4, Ιβάνκοβιτς 8, Κουκουλόφσκι, Τασέσκι 1, Ρέι Μοράλες, Σαβρέβσκι, Λιάπης 2, Μπλαζέβσκι, Πέτριτς, Ντζούκιτς 3, Πιλίποβιτς, Κγιοσέφσκι, Πρίμπετιτς 2.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Βαλέριο, Εσκαλόνα 1, Κουν 2, Βίντα, Τζίμπουλας 1, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανέτε 3, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς 3, Σουργκιέλ 4, Μάνθος, Πασσιάς, Μιχαηλίδης, Σάββας5.

Δίλεπτα: 9-4. Πέναλτι: 1/3-2/2