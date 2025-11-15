Ο Ολυμπιακός νίκησε την ιταλική Κασάνο Μανιάγκο με 25-20 στην Ηλιούπολη, στον πρώτο αγώνα του 3ου γύρου στο EHF European Cup.

O Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την ιταλική Κασάνο Μανιάγκο με 25-20 στο γυμναστήριο Ηλιούπολης και με αυτό το αβαντάζ θα αγωνιστεί το Σάββατο (22/11) στον επαναληπτικό στην ομώνυμη πόλη της Λομβαρδίας.

Με τον Σάββα Σάββα να πετυχαίνει οκτώ γκολ, ο Ολυμπικός νίκησε την πρωτοπόρο του ιταλικού πρωταθλήματος, αν και θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αβαντάζ εν όψει του επαναληπτικού.

Με γκολ από τον Σλίσκοβιτς προηγήθηκε 23-14 στο 54', οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 24-18 (58'), ο Πέσο έκανε το 25-19 (59:24), με τον Μάτσα να σκοράρει για το τελικό 25-20 στην εκπνοή του αγώνα.

Στο πρώτο ημίχρονο με τρία αναπάντητα γκολ, ο Ολυμπιακός δημιούργησε διαφορά έξι γκολ στο 23' (12-6) και την αύξησε στο 15-7 (29') και στο 2ο ημίχρονο συντήρησε διαφορές έξι με οκτώ γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-3, 7-3, 9-5, 12-7, 15-7 (ημ.), 17-11, 18-12, 19-13, 20-13, 23-15, 25-20.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 3, Κρέτσιτς, Βίντα 3, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 1, Τσαναξίδης 1, Πέσο 2, Σούργκιελ 2, Μπάρος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 8.

Κασάνο Μανιάνο (Ματέο Μπελότι): Λάτσαρι 2, Φαντινάτο 1, Σαβίνι 1, Εστλινγκ 3, Μάτσα 5, Αντάμο 5, Λα Μπρούνα 1, Μπράνκα 2.

Δίλεπτα: 5-1. Πέναλτι: 2/2-3/5