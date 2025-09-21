LIVE Streaming: ΑΕΚ - Ιωνικός

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση ΑΕΚ - Ιωνικός στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Handball Premier...

Με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Ιωνικός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Handball Premier.

Η Ένωση υποδέχεται την ομάδα των δυτικών προαστείων στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», με στόχο να ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Από την άλλη, η ομάδα της Νίκαιας μπορεί να είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης, αλλά θα προσπαθήσει να δυσκολέψει τους «κιτρινόμαυρους».

Παρακολουθήστε εδώ την αναμέτρηση ΑΕΚ - Ιωνικός

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube