Ο Διομήδης Άργους πέρασε από το Κιλκίς, η Δράμα υπέταξε τα Βριλήσσια, ισοπαλία για Φέρωνα και Δούκα στη Βέροια, στην πρεμιέρα της Handball Premier.

O Διομήδης και η Δράμα άρχισαν με νίκη τη φετινή τους πορεία στη Handball Premier, ενώ στη Βέροια ο Φέρωνας στο παρθενικό του παιχνίδι στην κατηγορία, αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΑΣΕ Δούκα.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος ο Διομήδης Άργους επικράτησε εκτός έδρας με 30-28 του ΓΑΣ Κιλκίς, με τους Τσάκαλο και Τρούλο να σημειώνουν 19 γκολ για την ομάδα της Αργολίδας.

Οι «Λύκοι» ήλεγχαν το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος διατήρησαν διαφορά επτά τερμάτων (15-22 στο 39', 17-24 στο 42', 22-29 στο 50'). Οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 6-1 μείωσαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Ντέρμπι έγινε στη Βέροια όπου το νεανικό συγκρότημα του Φέρωνα «άγγιξε» τη νίκη απέναντι στον Δούκα, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με το ισόπαλο 33-33.

Οι γηπεδούχοι παρότι ήταν πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλο το ματς, έδειξαν χαρακτήρα και μετέτρεψαν το 27-29 σε 32-30 στο 56:30. Ο Δούκας ισοφάρισε με τους Μωραΐτη και Μπατή σε 32-32, ο Ταπάντζης με λόμπα έγραψε το 33-32 στο 59:45 και ο Μωραΐτης με μακρινό σουτ στο 59:54 έσωσε το βαθμό για τους φιλοξενούμενους, για το τελικό 33-33.

Τέλος, στη Δράμα η τοπική ομάδα παρά τις σημαντικές απουσίες των Παπαδόπουλου (τιμωρημένος) και Κρητικού (τραυματίας) νίκησε τα τα Βριλήσσια με 37-31, με καλή εμφάνιση στο β' ημίχρονο και πρώτο σκόρερ (7 γκολ) τον Κοτσιώνη.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο α' μέρος με τον Στάθη κορυφαίο (11 γκολ στο σύνολο) και βρέθηκαν μπροστά ακόμη και τέσσερα γκολ, αλλά δεν άντεξαν στον ίδιο ρυθμό και ειδικότερα στο τελευταίο 20λεπτο, που το επιμέρους σκορ ήταν 14-9 υπέρ της Δράμας.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΓΑΣ Κιλκίς- Διομήδης Άργους 28-30

Tα πεντάλεπτα: 3-3, 6-6, 7-10, 9-12, 10-14, 11-16 (ημχ), 14-19, 16-22, 19-24, 21-25, 22-29, 28-30



ΓΑΣ Κιλκίς (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης 6, Κουκμίσης 3, Ζώτος, Μπουτκάρης 2, Χαριζόπουλος, Ντιελίρεφ, Τζέλη, Μαντάς 6, Μπερέζνι 7, Στανκίδης, Παπαγιάννης 1, Παντικίδης, Φώτογλου.

Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 3, Κωστούλας, Στεργίου, Τσέλιος 2, Τσάκαλος 10, Ζάκι, Ασβεστάς 1, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 9, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 4, Ορφανός, Μάρτινσεν 4

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι: 5/8-4/4

Φέρωνας Βέροιας - ΑΣΕ Δούκα 33-33

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 4-5, 7-9, 9-13, 14-17, 16-19 (ημχ), 18-20, 21-22, 24-25, 27-29, 29-30, 33-33

Φέρωνας (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάνσεβιτς 4, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 5, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Ταπάντζης 7, Μόμιτς 4, Κουκουτσίδης 4, Μπαλτζής 5, Στογιάννος, Μπούντκο, Μπουγιάκας 2, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 8, Ταουσάνης 1, Βλάχος, Χατσατουριάν 4, Μπατής 7, Τσιούμας 2, Κάιπερς, Χαριτωνίδης 2, Λίτσης, Κράντς 4, Χουρσουντιάν 5, Ελοζούα, Ντανουλέτ, Αλαϊσκας, Ριμπέ, Καραγιάννης

Διαιτητές: Τσιάνας- Αγγελίδης, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 5-6, Πέναλτι: 3/5-3/3

Δράμα - Βριλήσσια 37-31



Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-6, 7-10, 11-12, 14-16, 18-18 (ημχ), 21-20, 23-22, 27-22, 30-27, 32-29, 37-31

Δράμα (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 4, Τσαμεσίδης 7, Πολύδωρος 2, Λατσάκου 8, Τοζακίδης, Μποσκοψίου, Ντεσμπό, Μεσσίνης, Κόρσακ, Μανωλούδης 4, Σίνα 2, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 3

Βριλήσσια (Τούτσης): Γιασίν 3, Γκρεγκουλόφσκι 1, Βόλινετς, Κολεζάκης 4, Μάλλιος 5, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 11, Κυριακόπουλος, Βαρδαξόπουλος 2, Κιούσης, Μπάγιος 3, Γιάνους, Π. Στάθης 2, Τόμσον, Στεφανίτσης

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 4/4-5/6

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Σάββατο 20/9

ΓΑΣ Κιλκίς - Διομήδης Άργους 28-30

Δράμα - Βριλήσσια 37-31

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 37-25

Φέρωνας Βέροιας - ΑΣΕ Δούκα 33-33

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Ιωνικός Ν. Φ.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

«Σ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας (ΕΡΤ 2)