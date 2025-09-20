Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικράτησε με 37-25 στην πρεμιέρα της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός με επιβλητική εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο επικράτησε επί του ΠΑΟΚ με 37-25 στο Γυμναστήριο Ηλιούπολης και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στον δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου στη Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε απαντήσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-5 στο 14΄, όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 13-12, με το 30λεπτο να ολοκληρώνεται με 16-14.

Στο δεύτερο μισό ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, ανέβασε στροφές επιθετικά, πολύ γρήγορα ξέφυγε με 20-15 στο 36', με 26-16 στο 42' και να φθάνει χωρίς προβλήματα στο τελικό 37-25.

Ο Ιταλός τεχνικός τού Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Τα πήγαμε πολύ καλά, είμαι ικανοποιημένος. Και αυτό, διότι μετά τον τίτλο του Super Cup, η ομάδα έπρεπε να έχει την ίδια θέληση, το ίδιο πάθος και την ίδια σοβαρότητα. Το πρώτο μέρος ήταν πολύ δύσκολο. Ωστόσο, μείναμε ψύχραιμοι, βελτιωθήκαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσαμε στην τελική επικράτηση».

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-4, 10-6, 12-10, 14-12, 16-14 (ημχ), 19-15, 24-16, 27-17, 30-19, 34-22, 37-25

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κρέτσιτς 6, Βίντα 2, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Μπάρος, Τσαναξίδης 1, Πέσο 1, Σούργκιελ 3, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 4, Σάββας 5

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 2, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 1, Παπαβασίλης 3, Φεράς 5, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης, Ιωάννου 2, Εσάμ 3, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης 2, Άρσιτς

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 2/3-2/3