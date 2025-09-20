Χάρης Μάλλιος στο Gazzetta: «Να κάνουμε το χάντμπολ αμειβόμενο, να είμαστε ασπίδα για τον Έλληνα παίκτη»

Ο Χάρης Μάλλιος, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης, μιλά στο Gazzetta λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Handball Premier για τα προβλήματα, τα σχέδια και τους στόχους του Συνδέσμου.

Η Handball Premier για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 βρίσκεται προ των πυλών, ο μαραθώνιος ξεκινά το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), με την πρώτη σέντρα να γίνεται στο Κιλκίς και 12 ομάδες να βρίσκονται στην εκκίνηση, η κάθε μία με τους δικού της στόχους.

Εμείς με αφορμή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θελήσαμε να αναφερθούμε στον Έλληνα παίκτη και καλύτερος ομιλητής από τον Χάρη Μάλλιο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, από την οποία αποχώρησε τον Μάιο έπειτα από παρουσία 17 ετών, νυν παίκτης των Βριλησσίων και κυρίως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης (ΠΣΑΧ), ο Χάρης Μάλλιος ανέπτυξε στο Gazzetta τους στόχους του Συνδέσμου, τις ανησυχίες του, αλλά και τις προτάσεις για την εξέλιξη του αθλήματος, με επίκεντρο τον Έλληνα παίκτη και παίκτρια.

Ο ΠΣΑΧ από τον Μάρτιο αποτελεί επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Συμβουλίου Χειροσφαίρισης και ο Χάρης Μάλλιος τον Ιούνιο είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τον Σύνδεσμο στη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αθλητών Χάντμπολ, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία στο πλαίσιο του F4 του Champions League, σε μία κίνηση το ελληνικό χάντμπολ και ο Σύνδεσμος να ανοίξουν τους ορίζοντες συνεργασίας.

Πώς είναι τα δεδομένα λίγες ώρες πριν από την εκκίνηση της Handball Premier

«Νομίζω υπάρχει μια ανυπομονησία, φέτος έχει γίνει μια πιο ποιοτική αναβάθμιση σε όλες ομάδες θα έλεγα, δηλαδή αν δούμε τις ομάδες που ανέβηκαν ο Αθηναϊκός κι έχει χτίσει ένα πολύ καλό σύνολο, με πολλά νέα παιδιά, όπως και ο Φέρωνας Βέροιας.

Νομίζω θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, απρόβλεπτο σε όλες τις θέσεις, ίσως ακόμα και στην κορυφή να έχουμε έκπληξη, αν και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει προβάδισμα, έναντι της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μια σταθερή βάση, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει το δίδυμο Ολυμπιακού, ΑΕΚ, όμως στο θεσμό του Κυπέλλου βλέπουμε εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια κι αυτό έχει την αξία του».

Ο Σύνδεσμος σε ποιο σημείο βρίσκεται;

«Ο ΠΣΑΧ θεωρώ ότι είναι σε μια πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για το συμφέρον του Έλληνα αθλητή και αθλήτριας, να εξελίξουμε το χάντμπολ, αλλά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις παροχές, με απώτερο στόχο να βγουν νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα γενεών, θέλουμε ο Έλληνας αθλητής και η αθλήτρια να αποκτήσει περισσότερο σεβασμό, που νομίζω τον έχει κερδίσει και τον αξίζει. Πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας».

Αυτό το χάσμα γενεών, πώς θα καλυφθεί;

«Υπάρχουν παιδιά που έρχονται, αυτό θέλει χρόνο, από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες ενδιάμεσες γενιές που τα παράτησαν για διάφορους λόγους και κάποιοι από αυτούς τους λόγους αφορούσαν και τις συνθήκες.

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ούτε στην ελληνική κοινωνία, δεν το συζητώ, αλλά στον αθλητισμό και ειδικότερα στον πρωταθλητισμό οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες κι εμείς σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει».

«Η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο είναι ένα τεράστιο βήμα»

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέσατε όταν αναλάβατε τον ΠΣΑΧ;

«Αναλάβαμε πριν από δυόμισι χρόνια, σε αυτό το διάστημα με το συμβούλιο του συνδέσμου έχουμε προσπαθήσει πολύ, κοιτάμε πώς ενεργούν οι άλλοι σύνδεσμοι, τι έχουν κάνει καλύτερο, προσπαθώ να μάθω, να εκπαιδευτώ, όπως για παράδειγμα από το βόλεϊ, που είναι αμειβόμενο ή μέσα από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Παικτών, που είναι ένα τεράστια βήμα για εμάς.

Σε επίπεδο τεχνογνωσίας, επαφών είμαστε δίπλα στους καλύτερους, συνεργαζόμαστε, παίρνουμε ιδέες, μπορούν να μας παρέχουν βοήθεια όταν το χρειαστούμε, μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στον ευρωπαϊκό Σύνδεσμο συμμετέχουν επτά χώρες, οι έξι πιο προηγμένες παγκόσμια στο χάντμπολ, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπανία, σίγουρα από τους καλύτερους έχεις να μάθεις.

Αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε ομαδικά σπορ στην Ελλάδα και μας προβληματίζει ότι ουσιαστικά εμείς και το πόλο δεν είμαστε αμειβόμενοι, έχοντας επαγγελματικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ένας κύριος στόχος μας, μπορεί να μην το καταφέρουμε με το διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να μείνει παρακαταθήκη για τους επόμενους».

Ποιοι είναι οι άξονες που κινείστε;

«Έχοντας ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες, θέλουμε να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα παροχών στους αθλητές και στις αθλήτριες, να είμαστε ασπίδα για ό,τι χρειαστεί, ό,τι πρόβλημα προκύψει να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίδραση, ώστε να το λύσουμε.

Οι συνεργασίες που έχουμε κάνει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, σε όλα τα κομμάτια στο εκπαιδευτικό, στο ψυχολογικό και στο καθαρά αθλητικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα θέλουμε να φέρουμε στον Σύνδεσμο νέα παιδιά, αυτά είναι το μέλλον, να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους κι εν τέλει να εξελίξουμε το προϊόν.

Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τα σωματεία, όλοι μαζί ότι θέλουμε το καλό του αθλήματος, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, σαν Σύνδεσμος προσπαθούμε να φέρουμε νέες ιδέες, ήδη το κάνουμε».

«Αν δεν λυθεί το θέμα των γηπέδων, δεν θα πάμε μπροστά»

Πώς είναι ο συνεργασία σας με την Πολιτεία;

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία τα δυο τελευταία χρόνια και με τον κύριο Βρούτση και με τον κύριο Μαυρωτά, έχουμε υπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, στην οποία προδρεύει ο κύριος Μαυρωτάς, έχουμε στενή επαφή. Πιστεύω ότι σε σχέση με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ο ελληνικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει και νοικοκυρεύεται.

Το κύριο πρόβλημα του χάντμπολ είναι ότι δεν έχει γήπεδα κι ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν 400 κλειστά στην Αττική, στα 100 μπορεί να μπει το χάντμπολ και μας αφήνουν μόνο στα 40, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν έχουμε παιδάκια, ακόμη και 1.000 παιδιά να φέρουμε στις ακαδημίες, πού θα τα βάλουμε να προπονηθούν.

Περιμένουμε με ανυπομονησία να ανοίξουν κάποια νέα γήπεδα, στα οποία έχει έρθει σε συμφωνία η Πολιτεία με την Ομοσπονδία, όπως το ποδηλατοδρόμιο ή στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ένα τεράστιο βήμα για εμάς.

Κατά καιρούς, έχω ακούσει για το "Σπίτι του Χάντμπολ" σε τέσσερα, πέντε γήπεδα, υπάρχει ένα είδος μπούλινγκ, μονίμως το μπάσκετ μπαίνει μπροστά από εμάς, το θέμα είναι να υπάρξει σύμπλευση και στα νέα γήπεδα να μπαίνουν και οι διαστάσεις του χάντμπολ, είναι η κύρια έλλειψή μας κι αν δεν λυθεί δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, και να δούμε τα περαιτέρω.

Δημιουργούνται νέα σωματεία, όπως το Ψυχικό, σε ένα χρόνο μάζεψαν 80 παιδάκια και δεν έχουν γήπεδο, κάνουν έξω, κι εγώ στο ανοικτό γήπεδο μεγάλωσα, αλλά οι εποχές αλλάζουν, θέλουμε τη βοήθεια της Πολιτείας, να δημιουργηθούν για παράδειγμα κάποια μπαλόνια. Όσο τρέχω για τον Σύνδεσμο, καταλαβαίνω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να βοηθήσουν, θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι καλό, σε ένα υγιές πλαίσιο».

«Ευελπιστούμε ο Παναθηναϊκός να έρθει στο χάντμπολ»

Στο χάντμπολ υπάρχουν πλέον οι μεγάλοι σύλλογοι, πόσο βοηθά το άθλημα;

«Στο άθλημα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός, ευελπιστούμε να έρθει και ο Παναθηναϊκός, τον θέλουμε, είναι ο μοναδικός μεγάλος σύλλογος που δεν έχει τμήμα χάντμπολ, θα προσδώσει μια νέα αύρα. Ο κύριος Βρανόπουλος έχει δηλώσει ότι με την είσοδο στον Βοτανικό οι προδιαγραφές είναι και για το χάντμπολ, ευχής έργον είναι να γίνει».

Η ανταπόκριση των αθλητών προς τον Σύνδεσμο είναι αυτή που θα θέλετε;

«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Σύνδεσμο, βέβαια κι εμείς προσπαθούμε να είμαστε εξωστρεφείς, παρακολουθούμε τι κάνει ο Σύνδεσμος του ποδοσφαίρου, που είναι ο κορυφαίος σε δράσεις και πρωτοβουλίες.

Εκπαιδεύει τα μέλη του, τους προσφέρουν παροχές, είναι δίπλα τους και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε υπομονή κι επιμονή και βλέπω ένα θετικό αντίκτυπο, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να φθάσουμε».

Μιλήσατε για αμειβόμενο άθλημα, κατά πόσο είναι δυνατό να συμβεί;

«Θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν κάναμε κάποιες κινήσεις να γίνει το άθλημα αμειβόμενο, θα μπορούσαμε να έχουν γίνει, δεν σημαίνει ότι θα γινόμασταν κι ούτε λέω πως είναι εύκολο. Το βόλεϊ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για εμάς, βλέπουμε ομάδες ότι με τέσσερις και πέντε ξένους, και ευρωπαϊκά διεκδικούν και υπάρχει εξέλιξη στις εθνικές ομάδες. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, πάντα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τα σωματεία».

«Θυμάμαι η ΑΕΚ να παίρνει ευρωπαϊκό με βάση τους Έλληνες παίκτες»

Το θέμα των πολλών ξένων παικτών κατά πόσο σας απασχολεί;

«Είναι ένα θέμα που θέλουμε να γίνουμε επιδραστικοί όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Παίρνουμε ιδέες από τα άλλα αθλήματα, ό,τι προτάσεις καταθέσουμε θα είναι εξειδικευμένες, τις έχουμε μελετήσει πάρα πολύ και γι αυτό δεν τις καταθέσαμε εν μια νυκτί.

Το θέμα είναι να βρεθεί μια "χρυσή" τομή, εγώ θυμάμαι την ΑΕΚ να παίρνει ευρωπαϊκό και να έχει για βάση 10 Έλληνες. Ήμουν στον Διομήδη όταν πήρε το ευρωπαϊκό και είχαμε δύο ξένους.

Εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε τι θα κάνουν οι διοικούντες, αλλά θέλουμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας στις ομάδες. Πρώτα θα κάνουμε τις προτάσεις μας και μετά θα ξεκινήσουμε τις επαφές με τα σωματεία, θα πάμε βήμα βήμα, είναι ένας στόχος για την επόμενη χρονιά, θα δούμε πώς θα ανταποκριθούν, δεν βλέπω λόγο να μην είναι υποστηρικτικοί σε κάτι που στο τέλος της ημέρας θα ευνοήσει και τον Έλληνα παίκτη και το άθλημα, δεν θα ζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει στα άλλα αθλήματα».

Αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της ασφάλειας τι προβλέπεται για τον Έλληνα παίκτη;

«Στην προκήρυξη του πρωταθλήματος υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουμε τα συμφωνητικά μας, όμως πρέπει να γίνουμε αμειβόμενο άθλημα για να έχουμε κάποια ένσημα, πρέπει να γίνει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μονόδρομος για εμάς. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με την Ομοσπονδία, δεν έχουμε παράπονο, υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, αλλά δεν βλέπω να μην είμαστε όλοι μαζί, παίκτες, σωματεία, ομοσπονδία, δεν χωράνε μικρότητες και προσωπικά συμφέροντα σε όλο αυτό. Θέλουμε να προσπαθήσουμε, να αφήσουμε κάτι στο χάντμπολ και στη νέα γενιά, να μιλήσουμε με πράξεις».

«Ξεκινήσαμε με 20, 30 κι έχουμε φθάσει στους 150 αθλητές»

Οι αθλητές ανταποκρίνονται στα καλέσματα του Συνδέσμου;

«Υπάρχει μια αυξητική τάση στο πώς τα παιδιά ανταποκρίνονται και στο γυναικείο κομμάτι που θέλουμε να βοηθήσουμε και για αυτό έχουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας για το μέλλον».

Από πού προέρχονται οι πόροι του Συνδέσμου;

«Αυτό το κομμάτι παραμένει δύσκολο, ακόμα και για δούμε για ένα χορηγό, έστω και υποστηρικτικό για να καλύπτουμε τα πάγια έξοδά μας. Δημιουργήσαμε μια βάση, αρχίζοντας κάποιες συνεργασίες με πέντε, έξι χορηγούς για να προσφέρουμε κάποια προνόμια.

Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ανταποκριθούν οι αθλητές, γιατί ο Σύνδεσμος πρέπει να είναι ενεργός, κάτι που δεν το είχαμε και ήταν ένα τεράστιο λάθος μας. Θέλουμε να κάνουμε καλό στο άθλημα, στο πώς θα φέρουμε νέα παιδιά, να βλέπουν κάτι όμορφο και πώς θα δημιουργήσουν πρότυπα.

Φυσικά και δεν ανταγωνιζόμαστε το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, αλλά μπορούμε να έχουμε το δικό μας μερίδιο σε αυτό το κομμάτι. Η βάση του αθλήματος είναι στην Αττική, αλλά υπάρχουν και ομάδες στην επαρχία, θα αρχίσουμε να κάνουμε διά ζώσης συναντήσεις με τις ομάδες γιατί τις θέλουμε δίπλα μας.

Υπάρχει η Δράμα, μια σοβαρή ομάδα που όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζεις τους αθλητές, υπάρχει ο Διομήδης Άργους, όπου η κοινωνία είναι πιο μικρή, όλοι είναι πιο κοντά, υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα σε σχέση με την Αθήνα, από την άλλη στην Αθήνα υπάρχουν οι μεγάλοι σύλλογοι που λειτουργούν σαν brand για το άθλημα ή στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ο ΠΑΟΚ.

Ο Σύνδεσμος προσπαθεί να νοιαστεί για όλους, ακόμα κι αν θεωρητικά δεν υπάρχει το μητρώο μελών όπως θα θέλαμε, δηλαδή να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι τα μέλη μας, όπως για παράδειγμα είναι ο αντίστοιχος Σύνδεσμος της Δανίας, που εκπροσωπεί 700 περίπου μέλη. Εμείς ξεκινήσαμε με 20, 30 κι έχουμε φθάσει στους 150 αθλητές, πιστεύω θα γίνουν 250, εκπροσωπούμε χίλιους, αλλά εμείς είμαστε εδώ για όλους».

Η ΟΧΕ είναι συνοδοιπόρος σας;

«Με την ΟΧΕ έχουμε καλή συνεργασία, έχουν γίνει πράγματα, η Ομοσπονδία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μας στηρίξει σε κάποιες δράσεις που θέλουμε να κάνουμε, όπως γίνεται στο εξωτερικό.

Είμαι εκπρόσωπος των παικτών στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, βρίσκομαι 25 χρόνια στο άθλημα, έχω δώσει όλο μου το είναι, έχω παίξει δέκα χρόνια στο εξωτερικό και θέλω να μεταφέρω όλα όσα έχω πάρει. Και είναι καλό να υπάρξουν φρέσκα πρόσωπα.

Έχουμε παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, μακάρι να βγάλουμε περισσότερα, είναι τιμή για όλους μας. Πλέον είναι πιο εύκολο ο Έλληνας παίκτης να βγει στο εξωτερικό. Σαν Σύνδεσμος έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο, συνεργαζόμαστε με τον ευρωπαϊκό Σύνδεσμο, και μπορούμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά να πάνε στο εξωτερικό με καλές συνθήκες και στο χέρι τους είναι να το αξιοποιήσουν.

Μπορεί οι προβολείς του αγωνίσματος να μην είναι εκεί που μας αξίζει, αλλά θα καλέσω τον κόσμο να έρθει να δει το χάντμπολ, είναι ένα άθλημα συναρπαστικό, ο θεατής νιώθει ότι συμμετέχει στο παιχνίδι».

Υπάρχει στα σκαριά και η σκέψη για τη διεξαγωγή All Star Game;

«Ναι πράγματι, είναι μια ιδέα του Συνδέσμου, φυσικά και δεν γίνεται να το κάνουμε μόνοι μας. Στο παρελθόν έχει γίνει μια φορά, θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ σπουδαίο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για ένα παιδάκι, τον Κωνσταντίνο, που γνωρίσαμε στο Όραμα Ελπίδας, θέλουμε να φέρουμε ακαδημίες, είναι για την προβολή του αθλήματος, σίγουρα θέλουμε την Ομοσπονδία δίπλα μας και κάποιους επίσημους φορείς και φυσικά τις ομάδες».