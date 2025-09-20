Handball Premier: Πρεμιέρα με μονομαχία Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Πρεμιέρα με τέσσερα παιχνίδια το Σάββατο (20/9) στη Handball Premier, με το πιο σημαντικό παιχνίδι να φιλοξενείται στο Γυμναστήριο της Ηλιούπολης, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον φιλόδοξο ΠΑΟΚ.
O Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ. Με τη σειρά του ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δώσει δώσει δύο παιχνίδια με τα Βριλήσσια για τον 1ο γύρο του EHF European Cup.
Η ΑΕΚ, μη έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εστιάζει αποκλειστικά στην επιστροφή της Handball Premier και στη υπεράσπιση του Κυπέλλου. Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, ενώ νεοφώτιστος είναι ο Φέρων Βέροιας.
To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
- Κιλκίς 17:00, ΓΑΣ Κιλκίς- Διομήδης
- «Κραχτίδης» 18:00, Δράμα - EΣΝ Βριλησσίων
- Ηλιούπολης 18:00, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
- «Φιλίππειο» 18:00, Φέρωνας- ΑΣΕ Δούκα
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
- ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Ιωνικός Bfon
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
- «Σ. Καραλής» 17:00 (ΕΡΤ2), Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας
Οι 12 πρωταθλήτριες ομάδες
10 τίτλοι
- Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)
9 τίτλοι
- Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)
5 τίτλοι
- Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)
- ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023)
- Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025)
3 τίτλοι
- Δούκας (1998, 2001, 2008)
- ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)
2 τίτλοι
- Διομήδης Άργους (2012, 2014)
1 τίτλος
- Βριλήσσια (1996)
- ΓΕ Βέροιας (1997)
- Αθηναϊκός (2005)
- IΕΚ ΞΥΝΗ Νέας Ιωνίας (2017)
