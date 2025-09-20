Η Handball Premier ξεκινά με το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ να κλέβει την παράσταση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Πρεμιέρα με τέσσερα παιχνίδια το Σάββατο (20/9) στη Handball Premier, με το πιο σημαντικό παιχνίδι να φιλοξενείται στο Γυμναστήριο της Ηλιούπολης, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον φιλόδοξο ΠΑΟΚ.

O Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ. Με τη σειρά του ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δώσει δώσει δύο παιχνίδια με τα Βριλήσσια για τον 1ο γύρο του EHF European Cup.

Η ΑΕΚ, μη έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εστιάζει αποκλειστικά στην επιστροφή της Handball Premier και στη υπεράσπιση του Κυπέλλου. Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, ενώ νεοφώτιστος είναι ο Φέρων Βέροιας.



To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κιλκίς 17:00, ΓΑΣ Κιλκίς- Διομήδης

«Κραχτίδης» 18:00, Δράμα - EΣΝ Βριλησσίων

Ηλιούπολης 18:00, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

«Φιλίππειο» 18:00, Φέρωνας- ΑΣΕ Δούκα



Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Ιωνικός Bfon

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

«Σ. Καραλής» 17:00 (ΕΡΤ2), Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας

Οι 12 πρωταθλήτριες ομάδες

10 τίτλοι

Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 τίτλοι

Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

5 τίτλοι

Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

(2000, 2002, 2004, 2006, 2007) ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023)

(2011, 2013, 2020, 2021, 2023) Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025)

3 τίτλοι

Δούκας (1998, 2001, 2008)

(1998, 2001, 2008) ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)

2 τίτλοι

Διομήδης Άργους (2012, 2014)

1 τίτλος