O Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη και στο ντέρμπι που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στη Handball Premier.

To ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο γυμναστήριο Ηλιούπολης, κυριαρχεί στο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Handball Premier την Τετάρτη (4/3).

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής (20:30, MEGA News) στο ντέρμπι που θα κρίνει ουσιαστικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον ΑΣΕ Δούκα στο Δαΐς και θα γίνει στις 13 Μαρτίου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρεις βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και χρειάζονται μόνο το δίποντο της νίκης κι αν το πάρουν θα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 28-27 στον αγώνα του 1ου γύρου, αν νικήσει «κλειδώνει» την 1η θέση, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας θα χρειαστεί να νικήσει τον ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα (9/3) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

To πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Βριλησσίων 17:30 Βριλήσσια - ΓΑΣ Κιλκίς

Δαΐς 18:00 ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας

Κορωπίου 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Διομήδης

«Κραχτίδης 18:00» Δράμα - Φέρωνας

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός

Ηλιούπολης 20:30 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Η βαθμολογία

(18η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 33

2.Ολυμπιακός 30*

3.ΠΑΟΚ 30

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Αθηναϊκός 17

6.Διομήδης 16

7.ΓΑΣ Κιλκίς 16

8.Δράμα 15

9.Ζαφειράκης 13

10.Δούκας 9*

11.Βριλήσσια 9

12.Φέρωνας 2

*Σε 17 αγώνες