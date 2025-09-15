Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τίτλο του Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 24-23 της ΑΕΚ στο ματς για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Στον πρωταθλητή Ολυμπιακό πήγε ο τίτλος του φετινού Super Cup Ελλάδας, μετά τη νίκη του με 24-23 επί της ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού.

Στο... ξέσπασμα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ βρήκε απάντηση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την κυπελλούχο ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ. Βέβαια, πολύ γρήγορα ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με σερί 5-0 πήρε απόσταση τεσσάρων γκολ (5-1). Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους έως τα μέσα του ημιχρόνου (9-4).

Εκείνη τη στιγμή μία δίλεπτη αποβολή για τον Ολυμπιακό έφερε σε πλεονεκτική θέση της Ένωση, η οποία το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο. Με ένα σερί 5-0 έφερε τις ισορροπίες στο ματς, με τον Σάλεμ να πρωταγωνιστεί σε αυτό το comeback.

Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» έως το τέλος του πρώτου ημίωρου του τελικού στο Super Cup κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο ματς και να διαμορφώσουν το 11-12 το οποίο ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Deja vu στην επανάληψη και τεράστια απόκρουση τίτλου από τον Ντιόγκο

Το δεύτερο μισό ήταν παρόμοιο με το πρώτο! Ο Ολυμπιακό μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, ανατρέποντας το σκορ. Μάλιστα, βρήκε στο +5 (21-16) το «ερυθρόλευκο» σύνολο, με την ΑΕΚ να βρίσκει τον τρόπο να μειώσει και πάλι.

Ο Σλίσκοβιτς διατήρησε στο +2 τους πρωταθλητές Ελλάδας (22-20 και 23-21). Η ΑΕΚ συνέχεια βρήκε απάντηση στο +2 του Ολυμπιακού, με τον Βλαστό να μειώνει σε 24-23. Το τελευταίο λεπτό βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στην επίθεση.

Μία λάθος επιλογή, όμως, έφερε την ΑΕΚ στην επίθεση με τον Βλαστό αυτή τη φορά να νικιέται από τον πορτιέρε του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Βαλέριο, δίνοντας τον τίτλο στην ομάδα του.

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 2-1, 6-2, 8-4, 9-8, 10-11, 11-12 (ημ.), 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 21-20, 24-23.

Ολυμπιακός(Ρικάρντο Τριλίνι): Σλίσκοβιτς 2, Σάββας 5, Παπαντωνόπουλος, Παπάζογλου, Κανδύλας, Βαλέριο, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 5, Κανέτε 1, Πέσο 1, Σούργκιελ 3, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Νικολίνταης, Τσαναξίδης 1, Πασσιάς 2.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Κουκουλάς, Παναγιώτου 1, Αραμπατζής 2, Βλαστός 2, Τουρέ 3, Κεϊτά 2, Ζεντί, Τέπερ, Στούμπερ, Γκούντγιονσον, Γκαρέν, Ντέβιες 1, Κουν 2, Σμιντ 2, Σαλέμ 4, Ντουάρτε 1, Ίβιτς 3.

