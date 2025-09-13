O ΠΑΟΚ με νέα νίκη επί των Βριλησσίων συνεχίζει στο ΕΗF European Cup

Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος απέναντι στα Βριλήσσια και στη Βέροια (33-24) και με δύο νίκες συνεχίζει στον 2ο γύρο του ΕΗF European Cup.

O ΠΑΟΚ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα για να νικήσει τα Βριλήσσια με 33-24 στο «Φιλίππειο» της Βέροιας και με συνολικό σκορ 60-44 να πάρει την πρόκριση στον 2ο γύρο του ΕΗF European Cup, όπου σε διπλά παιχνίδια θα αντιμετωπίσει τη Χολόν από το Ισραήλ (11-18 Οκτωβρίου).

Ο «Δικέφαλος» έχοντας το υπέρ του 27-20 από τον πρώτο αγώνα, βρήκε αντίσταση από τα Βριλήσσια στα πρώτα 17 λεπτά (11-10), εκεί με σερί 6-0 άνοιξε τη διαφορά στο 17-10, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 17-14 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Με νέο ξέσπασμα ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 23-15 (38'), συντήρησε ανάλογες διαφορές, φθάνοντας στο τελικό 33-24.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 7-6, 10-8, 13-10, 15-10, 17-14 (ημ.), 19-15, 25-16, 27-18, 28-21, 31-23, 33-24.



ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 1, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 7, Παπαβασίλης 6, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης, Ιωάννου 5, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς, Μουσταφά Χασάν 4.

Βριλήσσια (Τούτσης): Γιασίν 2, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 2, Μάλλιος 1, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Βαρδαξόπουλος 1, Μπάγιος 1, Γιάνους 2, Κιούσης, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 3, Τόμσον 1, Στεφανίτσης 1.

Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/4-1/2