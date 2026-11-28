Η ΑΕΚ νίκησε με μεγάλη ανατροπή 36-34 την Πλερ Βουδαπέστης αλλά ήταν ανεπαρκές για να βρεθεί στον γύρο των «16» του EHF European Cup.

Η ΑΕΚ γύρισε από το -10 και νίκησε με 36-34 την Πλερ Βουδαπέστης, επί ουγγρικού εδάφους, αποτέλεσμα όμως που δεν της έδωσε το πολυπόθητο εισιτήριο για την φάση των «16» του EHF European Cup.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του προέδρου της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος, Κώστα Γκαντή.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε στην Βουδαπέστη να ανατρέψει τη διαφορά των τεσσάρων τερμάτων της πρώτης αναμέτρησης. Η Πλερ όμως δεν ήθελε να αφήσει περιθώρια στην ΑΕΚ να ελπίζει για αποτέλεσμα και προηγήθηκε με 5-2. Σταδιακά η διαφορά άνοιξε με την ουγγρική ομάδα να είναι μπροστά με 10-4. Η ΑΕΚ ήταν απρόσεκτοι στην άμυνα, γεγονός που έδωσε προβάδισμα στην Πλερ με 17-7. Η ΑΕΚ μάζεψε λίγο την απόσταση στα οκτώ γκολ σε 19-11 με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ανάπαυλα του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ διαφορετική στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού και έγινε πιεστική μειώνοντας στα τρία γκολ με το 21-18 στο 37'. Η Πλερ έβγαλε αντίδραση στην αντεπίθεση της ΑΕΚ και αύξησε τη διαγορά σε 25-20. Η ουγγρική ομάδα ήλεγξε το προβάδισμά της και στο 45' ήταν μπροστά με έξι γκολ (29-23), με το έργο της ΑΕΚ να δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Η ΑΕΚ πάλεψε να βγάλει αντίδρασει και μείωσε σε 32-29 στο 52'. Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τη διαφορά στο γκολ (34-33), με τέσσερα λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Η ΑΕΚ έφτασε στην ισοπαλία με 34-34 ενώ έφτασε να χάνει και με 10 γκολ, με δύο λεπτά για το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ σε 36-34, πήρε τη νίκη αλλά δεν ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 10-4, 13-5, 17-8, 19-11 (ημχ.), 21-16, 24-20, 28-23, 30-26, 34-32, 34-36.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής,, Ματσουόκα 4, Μπατής 9, Παπαδιονυσίου, Μπάρος 4, Τοριάνι 1, Κουκουλάς 1, Σαφράνκο 1, Βάρπε, Χαριτωνίδης 2, Κόβασιτς 6, Βίστοροπ 2, Ματέους, Σικολά 1, Ζεναντί.

Δίλεπτα: 5-9. Πέναλτι: 3/3-5/6.