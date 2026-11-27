H Ερασιτεχνική ΑΕΚ ευχαρίστησε τον κόσμο της για το ρεκόρ που έκανε στα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27.

Ο κόσμος της ΑΕΚ κατέρριψε το ρεκόρ στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τα τμήματα της Ερασιτεχνικής. Η Ένωση ανακοίνωσε πως φέτος ο αριθμός έφτασε τις 2021 κάρτες ΑΕΚ Passport, με την Ερασιτεχνική να λέει το δικό της ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας για τη στήριξη.

Παράλληλα ευχαρίστησε και την Original για τη στήριξη και τη συμβολή της στη διάθεση των καρτών διαρκείας και γενικότερα στην προσπάθεια που γίνεται τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον φίλαθλο κόσμο της, ο οποίος έγραψε μια μοναδική ιστορία, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας ερασιτεχνικού σωματείου, με την έκδοση 2.021 καρτών ΑΕΚ PASSPORT!



Η εντυπωσιακή αυτή ανταπόκριση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και της στήριξης προς τον σύλλογό μας, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη συσπείρωση της μεγάλης οικογένειας της ΑΕΚ.



Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά την @original21_official , τον πιο δυναμικό σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα, τόσο για την έμπρακτη στήριξή της σε αυτή την προσπάθεια όσο και για την πολύτιμη συμβολή της στη διάθεση των καρτών διαρκείας.



Οι 2.021 κάρτες ΑΕΚ PASSPORT δεν αποτελούν απλώς ένα ιστορικό ρεκόρ. Αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η ΑΕΚ είναι ο κόσμος της, η δύναμή της και η ψυχή της!



Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ακόμα πιο δυνατά!