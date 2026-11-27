ΠΑΟΚ: Ήττα και το βλέμμα στρέφεται στη ρεβάνς
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στο πρώτο σκέλος της φάσης των «32» του EHF European Cup με 38-29 από την Ραχμάτ Χασρόν στη Μίκρα. Οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στον επαναληπτικό αγώνα το Σάββατο (28/11), με σκοπό να ανατρέψουντης εις βάρος τους σκορ και να βρεθούν στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση και η Χασρόν προηγήθηκε με 5-2. Οι Θεσσαλονικείς κυνήγησαν στο σκορ μέχρι και το 12-9 αλλά η Ισραηλινή ομάδα άνοιξε τη διαφορά στα έξι γκολ, με το σκορ στο 16-10. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε τη διαφορά σε 16-13, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, ενώ η Χασρόν έκλεισε το ημίχρονο, σημειώνοντας το 17-13.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύσκολο έργο στο δεύτερο μισό, με την ομάδα του Μαϊμόν να ανεβάζει ρυθμούς και να αυξάνει τη διαφορά στο 23-16. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε σε 25-20 προσπαθώντας να ανακάμψει όσο υπάρχει περιθώριο χρόνου. Η Χαρσόν ήλεγξε το παιχνίδι, παρόλα αυτά, και πήρε ξανά προβάδισμα με επτά τέρματα (29-22,48'). Ο ΠΑΟΚ δεν είχες απαντήσεις στην επίθεση και η Ραχμάτ Χασρόν άνοιξε περεταίρω τη διαφορά με 10 γκολ (33-23, 52'). Ο ΠΑΟΚ πάλεψε ως το τέλος για να μαζέψει όσο περισσότερο γίνεται τη διαφορά καθώς έχει μεγάλη σημασία για την πρόκριση, με την Χασρόν να φτάνει στη νίκη με 38-29.
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ραχμάτ Χασρόν ξανά το Σάββατο (28/11, 16:30) για να παλέψει να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να βρεθεί στους «16» του EHF European Cup.
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 9-6, 11-8, 16-11, 17-13(ημχ.), 20-16, 24-18, 27-20, 29-22, 34-24, 38-29.
Ραχμάτ Χασρόν (Μαϊμόν): Λούτσιν 1, Ραντόικοβιτς 9, Τούρκενιτζ 7, Μοτόλα 9, Πάβλοβιτς 6, Γκόλντστάιν 2, Σαρφάτι 2, Μελούλ, Γκούρμαν, Γιόνις, Καρμόν, Μποντενχάιμερ 2, Βάινμαν, Ρέσνικ, Μασράκι.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Άρσιτς, Ομάρ 6, Κυριακίδης 4, Τζωρτζίνης 3, Σεχάτα 3, Τεμελκόσκι 1, Ραγκάμπ 4, Κατσούνης, Τσάκαλος 1, Ελευθεριάδης 1, Μπάτζιος 1, Κερλίδης, Μπόνσιακ 2, Σίνα 3, Τοζακίδης,, Καλίλ.
Δίλεπτα: 3-3 Πέναλτι: 1/1-4/4
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