Handball Premier: Εύκολα ο ΠΑΟΚ, μεγάλη νίκη για Ζαφειράκη
- Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18-38
- Κιλκίς-Ζαφειράκης 24-26
- Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας 33-30
- Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)
O ΠΑΟΚ πέρασε με άνεση από το «Στέφανος Καραλής», επικρατώντας του Αθηναϊκού με 38-18, ενώ ο Ζαφειράκης πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στο Κιλκίς με 26-24. Αντίστοιχα, ο Ιωνικός ΝΦ κινδύνεψε αλλά πήρε στα τελευταία λεπτά με 33-30 επί του ΑΣΕ Δούκα, για την 9η αγωνιστική της Handball Premier.
Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18-38
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι και με καλό επιθετικό ρυθμό προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με 6-2. Με κυρίαρχη εμφάνιση οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν τη διαφορά σε 14-7, για να κλείσουν το ημίχρονο στο +10 με το σκορ στο 18-8.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο μέρος και αύξησε τον δείκτη του σκορ στο 23-10. Με το παιχνίδι να έχει κριθεί ο ΠΑΟΚ διατήρησε σταθερά το προβάδισμά του με 28-14, μέχρι να ξεφύγει το σκορ υπέρ του «Δικέφαλου του Βορρά» σε 33-15. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τελικά στην άνετη νίκη με 38-18.
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Κιλκίς-Ζαφειράκης 24-26
Το Κιλκίς πάτησε καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήρε το προβάδισμα με 4-2, όμως ο Ζαφειράκης έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 5-5, μέχρι την ανατροπή σε 8-7. Το Κιλκίς πήρε ξανά «κεφάλι στη κούρσα» με 9-8 με τον Ζαφειράκη να φέρνει και πάλι ανάποδα το ματς και να αποκτά προβάδισμα με 11-9, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 13-11.
Ο Ζαφειράκης στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε στροφές και άνοιξε τη διαφορά από το Κιλκίς σε 21-17. Το Κιλκίς έγινε πιεστικό και μείωσε, αρχικά, στο σκορ σε 22-20, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα μέχρι την ισοφάριση σε 22-22 στο 53'. Ο Ζαφειράκης, με τις κατάλληλες λύσεις στο επιθετικό κυρίως κομμάτι, μπήκε μπροστά στο σκορ με 25-24 δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Ζαφειράκης πήρε τελικά μία πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια με 26-24.
Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας 33-30
Ο Ιωνικός ΝΦ και ο Δούκας ξεκίνησαν στον ίδιο ρυθμό, με τις δύο ομάδες ισόπαλες 4-4 και διψασμένες για τη νίκη. Ο Ιωνικός ΝΦ πήρε προσωρινά το προβάδισμα με 6-4, μέχρι να ισοφαρίσει ξανά ο Δούκας σε 6-6. Οι δύο ομάδες έκτοτε πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 10-10, όπου η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας πήρε προβάδισμα με 12-10. Ο Δούκας μετά από τάιμ άουτ επέστρεψε διαφορετικός στον αγώνα και ανέτρεψε το σκορ σε 12-13 και έπειτα έχτισε διαφορά σε 16-12, για να πάει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ σε 17-13.
Ο Ιωνικός πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά στα δύο τέρματα με το 23-21, για να βρει και πάλι προβάδισμα στο +4 με 25-21 ο Δούκας. Ο Ιωνικός κατάφερε όμως και πάλι να πλησιάσει σε 27-25 και στη συνέχεια να ισοφαρίσει σε 27-27 στο 51'. Ο Ιωνικός, ενώ βρέθηκα ξανά πίσω στο σκορ με 28-27, βρήκε μεγάλες απαντήσεις και ανέτρεψε το σκορ σε 29-28, μέχρι την εκ νέου ισοφάριση του Δούκα σε 29-29 στο 54'. Ακολούθησε νέο προβάδισμα του Ιωνικού με 31-29 στο 56' θέτοντας τις βάσεις για μία μεγάλη νίκη, που ήρθε εν τέλει με 33-30.
Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
- ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
- Ολυμπιακός-Δράμα 40-29
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
- Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18-38
- Κιλκίς-Ζαφειράκης 24-26
- Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας 33-30
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
- 17:00 Νέα Κίου, Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.ΑΕΚ 16
- 3.ΠΑΟΚ 12
- 4.Ιωνικός ΝΦ 12
- 5.Διομήδης Άργους 10
- 6.Δράμα 9
- 7.Ζαφειράκης 9
- 8.ΑΣΕ Δούκα 7
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 6
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
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