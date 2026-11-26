Κώστας Γκαντής: Την Παρασκευή (27/11) η κηδεία στους Σοφάδες Καρδίτσας
Η οικογένεια του χάντμπολ θα απευθύνει το τελευταίο της «αντίο» στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κώστα Γκαντή, την Παρασκευή (27/11).
Όπως ενημέρωσε η ΟΧΕ η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Γκαντή, θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στους Σοφάδες Καρδίτσας.
Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 11:00 και η τελετή θα αρχίσει στις 12:00. Η οικογένεια του ελληνικού χάντμπολ θα αποχαιρετήσει τον πρόεδρό της, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και ανιδιοτέλεια το άθλημα που τόσο αγάπησε. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας την ημέρα κηδείας θα παραμείνουν κλειστά.
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Ψήφισμα Δ.Σ. ΟΧΕ
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΧΕ αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του προέδρου της Κωνσταντινου Γκαντή, ο οποίος μέσα από τη διαδρομή του υπηρέτησε τη Χειροσφαίριση με εργατικότητα, αφοσίωση και σεμνότητα, συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:
- Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
- Να παραστεί το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.
- Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.
- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή κατά την πρώτη, μετά την κηδεία του, τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. και σε όλους τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής των Πρωταθλημάτων της ΟΧΕ.
- Η Εθνική Γυναικών και η Εθνική Κορασίδων τιμώντας τη μνήμη του να αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στο EURO 2026 και στα προκριματικά του EURO 2027, ενώ θα ζητηθεί από την EHF να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους εναρκτήριους αγώνες τους.
- Να κατατεθεί στη μνήμη του εκ μέρους της ΟΧΕ, χρηματικό ποσό στα Παιδικά Χωριά SOS και να διατεθεί ποσό για την αγορά αθλητικού υλικού χάντμπολ που θα διανεμηθεί σε σχολεία ακριτικών νησιών».
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