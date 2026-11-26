Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) θα τελεστεί στους Σοφάδες Καρδίτσας η κηδεία του προέδρου της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή, τι αναφέρει το ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Η οικογένεια του χάντμπολ θα απευθύνει το τελευταίο της «αντίο» στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κώστα Γκαντή, την Παρασκευή (27/11).

Όπως ενημέρωσε η ΟΧΕ η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Γκαντή, θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 11:00 και η τελετή θα αρχίσει στις 12:00. Η οικογένεια του ελληνικού χάντμπολ θα αποχαιρετήσει τον πρόεδρό της, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και ανιδιοτέλεια το άθλημα που τόσο αγάπησε. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας την ημέρα κηδείας θα παραμείνουν κλειστά.

Ψήφισμα Δ.Σ. ΟΧΕ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΧΕ αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του προέδρου της Κωνσταντινου Γκαντή, ο οποίος μέσα από τη διαδρομή του υπηρέτησε τη Χειροσφαίριση με εργατικότητα, αφοσίωση και σεμνότητα, συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: