«Μαύρη» μέρα για το ελληνικό χάντμπολ, καθώς ο πρόεδρος της ΟΧΕ, Κώστας Γκαντής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του χάντμπολ, καθώς την Τετάρτη (25/11) άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος, Κώστας Γκαντής, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας τους τελευταίους μήνες.

Ο Κώστας Γκαντής υπηρέτησε για 26 έτη το χάντμπολ, τον Νοέμβριο του 2024 επανεξελέγη με ποσοστό 90% στη θέση του προέδρου της ΟΧΕ, πόστο στο οποίο βρισκόταν από το 2014.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με απέραντη θλίψη, συντριβή και οδύνη αποχαιρετά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κώστα Γκαντή που ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι του προς την αιωνιότητα σε ηλικία 58 ετών.

Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα για την ομοσπονδία και όλο το άθλημα, μια ημέρα πένθους, την οποία πολύ δύσκολα μπορούμε να διαχειριστούμε και μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό.

Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, το προσωπικό της ΟΧΕ και όλοι οι συντελεστές του αθλήματος εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Προέδρου και ειδικότερα στη μητέρα του, στον αδερφό του, στη σύζυγο του Φώφη και τα κορίτσια του Κωνσταντίνα και Δήμητρα, που στάθηκαν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα με τεράστια υπομονή, ψυχραιμία και αξιοπρέπεια.

Ο Κώστας Γκαντής αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στην ομοσπονδία και το άθλημα, σημάδεψε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή, με προσφορά 26 ετών.

Ανέλαβε το 2000 -επί προεδρίας Στέλιου Αγγελούδη- μάνατζερ Εθνικών ομάδων σε μια πολύ απαιτητική προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, ολοκληρώνοντας το ρόλο του σε αυτή τη θέση το 2010.

Στις εκλογές του 2012 εκλέχτηκε μέλος του Δ.Σ. και ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος το 2014 και επανεκλέχθηκε το 2016, το 2021 και το 2024 με συντριπτικά ποσοστά και συνολική θητεία που διήρκησε 12 χρόνια.

Επί των ημερών του το άθλημα γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, όπως οι προκρίσεις των Εθνικών ομάδων Ανδρών (2024) και Γυναικών (2026) για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε EURO, της Εθνικής Ανδρών μετά από 22 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2027), της Εθνικής Εφήβων μετά από 27 χρόνια σε EURO (2024) και της Εθνικής Νέων μετά από 22 χρόνια στο ΕURO (2024), o Παγκόσμιος τίτλος της Εθνικής Γυναικών Beach Handball (2018), τα τέσσερα μετάλλια σε Μεσογειακούς Παράκτιους της Εθνικής Γυναικών (Χρυσό 2019, ασημένια 2015 και 2023) και το χρυσό της Εθνικής Ανδρών το 2019.

Η Ομοσπονδία επίσης ανέλαβε με επιτυχία σπουδαίες διοργανώσεις όπως τα Παγκόσμια πρωταθλήματα Beach Handball το 2022 στο Ηράκλειο της Κρήτης με 64 ομάδες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2023 σε συνδιοργάνωση με τη Γερμανία, ενώ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι διοργανώσεις της 17ης Μεσογειάδας Εφήβων της Αθήνας (2020) και της 16ης Μεσογειάδας Κορασίδων του Ναυπλίου (2023).

Οικονομικά η Ομοσπονδία ήταν πρότυπο διαχείρισης με σταθερότητα, αξιοπιστία, χωρίς οφειλές, ενώ κατάφερε να έχει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς που της έδωσε την ευκαιρία μεταξύ άλλων να προχωρήσει στην αγορά των γραφείων της Γ’ Σεπτεμβρίου 56, αποκτώντας το δικό της σπίτι.

Ο Κώστας Γκαντής αφήνει μια ισχυρή παρακαταθήκη και μια μεγάλη κληρονομιά για την ομοσπονδία και το άθλημα, ένας χαρισματικός Πρόεδρος που είχε το σεβασμό και την αποδοχή όλου του αθλήματος και ταυτόχρονα μας κληροδοτεί την ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο του.

Το κενό του στη ζωή μας, όλων όσων συνεργαστήκαμε μαζί του είναι δυσαναπλήρωτο.

Ο Κώστας Γκαντής με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ήταν πάντα εκεί για εμάς, ήταν πάντα εκεί για το άθλημα, ήταν το πρώτο και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση

Ήταν η κολώνα που στηριζόταν όλο το οικοδόμημα του αθλήματος τα τελευταία 12 χρόνια, ήταν ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα απ’ όλους πως θα διαχειριστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ανθρώπινος και δίπλα πάντα σε όσους είχαν ανάγκη.

Αγαπημένε μας Πρόεδρε θα μας λείψεις, η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή μέσα από την ιστορική και σπουδαία διαδρομή σου, μέσα από όλους μας που έχουμε κάτι να διηγηθούμε από τη πορεία σου και την αφοσίωση σου στο ελληνικό χάντμπολ.

Καλό ταξίδι Ντίνο μας, αγαπημένε μας πρόεδρε».