Η ΑΕΚ νικώντας την Ανόρθωση με 28-23 στη Λάρνακα και πέρασε πανηγυρικά στην επόμενη φάση του EHF European Cup ανδρών.

Η ΑΕΚ, μετά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έγινε η 3η ελληνική ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» στο EHF European Cup ανδρών.

Οι «κιτρινόμαυροι» με την υποστήριξη 130 οπαδών τους από τον Κύπρο, νίκησαν την Ανόρθωση με 28-23 στη Λάρνακα και σε συνδυασμό με την επικράτηση με 37-21 και στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚA έφθασε πανηγυρικά στην πρόκριση με συνολικό σκορ 65-44.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-7, 5-9, 6-11, 7-13, 9-15 (ημ.), 11-16, 12-17, 15-21, 19-23, 22-26, 23-28.

Ανόρθωση (Πέτρος Προκοπίου): Κρητικός 1, Μελισσάς, Γουργούμης, Ντράγκας 3, Λέκοβιτς 3, Καρκαλάτος 2 , Αργυρού 1, Χριστοδούλου, Μπίνγκο 6, Φτερακίδης, Μπούντιτς, Καϊμακάμης 1, Ρούσσος, Ντόλεζελ, Μπάρος, Παρασκευά 6.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής, Ματσουόκα 1, Μπατής 10, Παπαδιονυσίου 1, Μπάρος 5, Τοριάνι 3, Κουκουλάς 4, Σαφράνκο, Βάπρε, Οκάνια Χαριτωνίδης 3, Κόβατσετς 1, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί.

Δίλεπτα: 0-4. Πέναλτι: 4/7-0/0.

Αντίθετα εκτός συνέχειας στη διοργάνωση έμειναν οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Η Δράμα ταξίδεψε στη Σλοβακία για τον επαναληπτικό με την Ποβάζκα Μπίστριτσα, έχοντας το ελάχιστο προβάδισμα (31-30) από τον αγώνα στο «Δ. Κραχτίδης», όμως γνώρισε την ήττα με 34-27 και τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ 64-58.

Ο Ιωνικός Ν. Φ. ηττήθηκε ξανά, σε διάστημα 24 ωρών, στο ΟΑKA από την ισραηλινή Ραχμάτ Χασρόν, αυτή τη φορά με 28-26 και με συνολικό σκορ 59-51 αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

