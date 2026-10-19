Η Εμμανουέλα Τσικνάκη έσωσε το βαθμό για τον «δικέφαλο του Βορρά», ο ΠΑΟΚ απέσπασε την ισοπαλία με 27-27 στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ , με φινάλε-θρίλερ στο «Γιώργος Κασιμάτης».

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι, με τελικό σκορ 27-27, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, στο «Γιώργος Κασιμάτης», με την Εμμανουέλα Τσικνάκη να σώζει κάτω από τα δοκάρια τον βαθμό για τις «ασπρόμαυρες» στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Σε έναν αγώνα όπου η ΑΕΚ επέστρεψε από το -5 στο β΄ ημίχρονο, οι τερματοφύλακες σημάδεψαν το ντέρμπι στο τελευταίο λεπτό. Αρχικά η Μπαβαρέσκο διατήρησε την ισοπαλία, αποκρούωντας την εκτέλεση πέναλτι της Πρέμοβιτς στο 59:30 και σε «νεκρό» χρόνο η Τσικνάκη είχε απάντηση με το ίδιο νόμισμα στη Ζενέλι.

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και προηγήθηκε στην αναμέτρηση με 3-0. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε γρήγορα την διαφορά και έφτασε ως την ισοφάριση σε 7-7. Οι δύο ομάδες βάδιζαν μαζί για αρκετά λεπτά στον αγώνα μέχρι το 13-13, αλλά ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενος τα λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ και πήρε προβάδισμα με 16-14, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα του αγώνα.

Στο δεύτερο μισό, ο «δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε κι άλλες στροφές και έφτασε να νικάει ακόμα και με 23-18 στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει τις δυνάμεις να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα. Αρχικά, μείωσε μέχρι το 45' σε 23-21, «ροκανίζοντας» τη διαφορά στα δύο γκολ, και πριν μπει ο αγώνας στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ μείωσε και σε 24-23. Στο σημείο αυτό, οι «κιτρινόμαυρες» πάτησαν γκάζι και μπήκαν μπροστά στο 54' με 26-24.

Με την πίεση πλέον στον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντέδρασε και ισοφάρισε σε 27-27 στο τελευταίο λεπτό. Τεράστια ευκαιρία έχασε ο ΠΑΟΚ, μετά από απόκρουση της Εντουάρντα Μπαβαρέσκο σε εκτέλεση πέναλτι της Σάνια Πρέμοβιτς. Το θρίλερ δεν σταμάτησε εκεί, με την ΑΕΚ να κερδίζει πέναλτι στην εκπνοή του αγώνα για να σκοράρει και να πάρει τη νίκη. Διαφορετική άποψη είχε όμως η Εμμανουέλα Τσικνάκη, η οποία μετά τις 16 αποκρούσεις της σε όλη την αναμέτρηση έπιασε και το πέναλτι της Έρικα Ζενέλι, η οποία ήταν αλάνθαστη στις εκτελέσεις της μέχρι εκείνη τη στιγμή, για να λήξει το ντέρμπι ισόπαλο 27-27.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 10-10, 13-13, 14-16 (ημχ.), 17-19, 18-22, 21-23, 23-24, 26-25,27-27

Βαθμολογικά, η ισοπαλία αυτή αφήνει μόνη στην κορυφή του πίνακα τη Νέα Ιωνία, που είναι η μόνη ομάδα με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Πυλαία-Νέα Ιωνία 16-26

Πανόραμα-Προσοτσάνη 35-20

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καματερό-Αναγέννηση Άρτας 29-29

Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 33-19

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 27-27

Βαθμολογία

1.Νέα Ιωνία 8

2.ΠΑΟΚ 7

3.ΑΕΚ 7

4.Αναγέννηση Άρτας 5

5.Πανόραμα 4

6.Αθηναϊκός 4

7.Προσοτσάνη 2

8.Καματερό 3

9.Πυλαία 0

10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0