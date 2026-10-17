H Nέα Ιωνία πέρασε με άνεση από την έδρα της Πυλαίας με 26-16, ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η Νέα Ιωνία συνέχισε με το απόλυτο την πορεία της στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Πυλαίας με 26-16 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε με 9-3 στο 20΄ και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στο τελικό 26-16, έφθασε στις τέσσερις νίκες, πέρασε προσωρινά στην 1η θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα (19/10, 17:00) στο ΟΑΚΑ. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και για την 5η αγωνιστική, η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στις 2 Νοεμβρίου.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Πανόραμα νίκησε την Προσοτσάνη με 35-20.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Πυλαία-Νέα Ιωνία 16-26

Πανόραμα-Προσοτσάνη 35-20

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, Καματερό-Αναγέννηση Άρτας

17:00 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

17:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βαθμολογία