Με το απόλυτο η Νέα Ιωνία, με το βλέμμα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ
Η Νέα Ιωνία συνέχισε με το απόλυτο την πορεία της στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Πυλαίας με 26-16 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.
Η αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε με 9-3 στο 20΄ και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στο τελικό 26-16, έφθασε στις τέσσερις νίκες, πέρασε προσωρινά στην 1η θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα (19/10, 17:00) στο ΟΑΚΑ. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και για την 5η αγωνιστική, η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στις 2 Νοεμβρίου.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Πανόραμα νίκησε την Προσοτσάνη με 35-20.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- Πυλαία-Νέα Ιωνία 16-26
- Πανόραμα-Προσοτσάνη 35-20
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- 16:00 Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, Καματερό-Αναγέννηση Άρτας
- 17:00 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
- 17:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Βαθμολογία
- 1.Νέα Ιωνία 8
- 2.ΠΑΟΚ 6
- 3.ΑΕΚ 6
- 4.Αναγέννηση Άρτας 4
- 5.Πανόραμα 4
- 6,Προσοτσάνη 2
- 7.Αθηναϊκός 2
- 8.Καματερό 2
- 9.Πυλαία 0
- 10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0
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