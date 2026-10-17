ΑΕΚ: Με ονειρικό δεύτερο ημίχρονο, αγκαλιά με την πρόκριση
Με «κιτρινόμαυρο» περίπατο στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε της Ανόρθωσης στο «Γ. Κασιμάτης» με το ευρύ 37-21 και δύσκολα θα μείνει εκτός συνέχειας του EHF European Cup στη ρεβάνς της Κύπρου την επόμενη εβδομάδα.
Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στα πρώτα 15 λεπτά με 9-8 αλλά έφερε την αναμέτρηση στα ίσα, στη συνέχεια, για να πάρει εν τέλει το προβάδισμα με το εύθραυστο 16-15 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μισό, με το ξεκίνημα, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και ήταν η απόλυτη κυρίαρχος αυξάνοντας από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου τη διαφορά, ξεγεύγοντας με 21-15 με εντυπωσιακό σερι. Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο υψιλό ρυθμό και διεύρινε σημαντικά τη διαφορά, νικώντας στο τέλος με 37-21. Κορυφαίος παίκτης για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Τοριάνι με εννέα γκολ.
Η ρεβάνς του ζευγαριού θα γίνει στη Λάρνακα σε μία εβδομάδα, την Κυριακή (25/10).
AEK – Aνόρθωση 37-21
Τα πεντάλεπτα: 1-3, 5-7, 8-9, 11-11, 14-13, 16-15 (ημιχρ.), 20-15, 21-15, 25-17, 29-19, 32-20, 37-21.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα 2, Μπατής 4, Παπαδιονυσίου, Μπάρος 2, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 6, Σαφράνκο 2, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 3, Κόβασιτς 2, Βίστοροπ 3, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί.
Ανόρθωση (Πέτρος Προκοπίου): Κρητικός, Μελισσάς 1, Γουργούμης 1, Ντράγκας, Λέκοβιτς 1, Καρκαλάτος 1, Αργυρού 2, Χριστοδούλου, Μπίνγκο 4, Φτερακίδης, Μπούντιτς 2, Καϊμακάμης 4, Ρούσσος, Ντόλεζελ, Μπάρος 3, Παρασκευά 2.
Δίλεπτα: 2-5. Πέναλτι: 3/3-4/4.
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