Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τη Δευτέρα (14/9) στο Καματερό τον τίτλο στο Σούπερ Καπ ανδρών, τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

H αγωνιστική σεζόν στο χάντμπολ ανδρών ξεκινά με τον 6ο τελικό Σούπερ Καπ ανάμεσα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που θα αναμετρηθούν το απόγευμα της Δευτέρας (14/9, 19:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο ΚΓ Καματερού

Και οι δύο ομάδες προχώρησαν σε ριζικές αλλαγές στη σύνθεσή τους, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε 11 μεταγραφές, διατηρώντας έναν κορμό 10 Ελλήνων παικτών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν σημαντικό ρόλο στην εθνική ομάδα.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ άλλαξε το δικό της ρόστερ ομάδα κατά 72%, καθώς από τους 18 αθλητές, ήρθαν 13 νέοι παίκτες και παρέμειναν από πέρσι μόλις πέντε, οι Αραμπατζής, Κουκουλάς, Τοριάνι, Ματέους και Μπάρος.

Σε αυτό το στοιχείο στάθηκαν οι προπονητές και οι αρχηγοί των δύο ομάδων στη συνέντευξη Τύπου, που έγινε την Κυριακή (13/9) στο ΚΓ Καματερού.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν

Κώστας Σταματιάδης (Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ): «Μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση, ένα μεγάλο event, το Σούπερ Καπ Ανδρών, το ξεκίνημα της αγωνιστικής χρονιάς με ένα μεγάλο ντέρμπι, σούπερ ντέρμπι, με δύο μεγάλες ομάδες, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρουσας αγωνιστικής χρονιάς. Συνήθως όταν καλούμαι να μιλήσω στις Συνεντεύξεις Τύπου, να τις ανοίξω με ένα χαιρετισμό, πάντα θα έχω να πω και κάτι άλλο. Είναι η συγκυρία η χρονική τέτοια…

Αυτή τη φορά θέλω ευχηθώ τα καλύτερα στον δικό μας άνθρωπο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Κώστα Γκαντή, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και δίνει μια μεγάλη μάχη, στην οποία τα τελευταία νέα κιόλας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και επειδή εμείς ως άθλημα είμαστε οικογενειακό, πολύ συνεκτικό και λειτουργούμε πάντα ως ομάδα σε όλα τα επίπεδα, η φυσική του παρουσία, είναι κάτι που θα λείψει, αλλά είναι και κάτι που θα πρέπει όλους μας να μας κάνει να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να βοηθήσουμε να πάνε όλα καλά.

Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου, τους χορηγούς μας. Θέλω να ευχηθώ και στις δύο ομάδες τα καλύτερα. Μία εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Ο καλύτερος αύριο ας κερδίσει. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, το νούμερο ένα απ' όλα είναι να είμαστε όλοι καλά και να έχουν υγεία οι αθλητές μας, χωρίς τραυματισμούς, γιατί αυτό είναι το κυριότερο. Όλα τα άλλα φτιάχνονται, μόνο αυτό δεν φτιάχνεται, η υγεία μας.

Θα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στις Εθνικές μας ομάδες Ανδρών και Γυναικών, για τα μετάλλια τα οποία έφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος στους Μεσογειακούς αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό είναι κάτι που συνέβαλαν όλοι σε μία πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, οπότε και οι ομάδες τους που είχαν ένα σκεπτικισμό στην αρχή για να αφήσουν τους-τις αθλητές-τριες, λόγω της χρονικής συγκυρίας και οι ίδιοι-ες οι αθλητές-τριες που πήγαν και έπαιξαν και τελικά επέστρεψαν με δύο μετάλλια, τα οποία μας δίνουν τρομερή ώθηση για τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις που έχουμε μπροστά μας, το EURO Γυναικών και το Παγκόσμιο Ανδρών και είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για το άθλημα».

Ρικάρντο Τριλίνι (προπονητής Ολυμπιακού): «Όπως πάντα, απέναντι στην ΑΕΚ, είναι ένα ιδιαίτερο ματς. Προσωπικά, έχω αγωνιστεί 12 φορές με αντίπαλο την ΑΕΚ. Είναι πάντα ένα μεγάλο ντέρμπι. Ειδικά στο Super Cup, δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις, γιατί το ματς έρχεται τόσο νωρίς στη σεζόν. Και οι δύο ομάδες έχουν νέους παίκτες, οπότε δεν θα δούμε ακόμη το πραγματικό παιχνίδι ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ. Θα είναι, λοιπόν, ένα πολύ κλειστό ματς, στο οποίο η πνευματική και ψυχολογική διαχείριση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Η ψυχραιμία είναι πολύ σημαντική. Η ομάδα που θα κερδίσει θα είναι αυτή που θα παραμείνει πιο ήρεμη και θα διαχειριστεί καλύτερα την πίεση».

Πέτρος Κανδύλας (αρχηγός Ολυμπιακού): «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού, που είναι πάντα δίπλα στο άθλημα της χειροσφαίρισης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί έτσι όπως έμαθα πρόσφατα, άλλοι Δήμοι είτε αρνήθηκαν να δώσουν το γήπεδο είτε δεν απάντησαν καθόλου.

Από την πλευρά μου θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, μια γιορτή, στην οποία κιόλας λόγω των μέτρων ασφαλείας από την αστυνομία υπάρχουν λίγες προσκλήσεις ανά ομάδα και κάποιοι επίσημοι, να μην θέλουν να διοργανώσουν ένα τέτοιο event, μια τέτοια γιορτή του αθλήματος, να πάρουν και αυτή τη δημοσιότητα. Επίσης, θέλω να ευχηθώ περαστικά στον πρόεδρο, Κώστα Γκαντή. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση.

Στα αγωνιστικά, πρόκειται για δύο καινούριες ομάδες. Πρόκειται για δύο ομάδες, οι οποίες έχουν αλλάξει κατά μεγάλο μέρος το ρόστερ τους. Εμείς, μετά από τρία χρόνια, κάναμε ένα... restart. Ολη η περιφέρειά μας, όλα τα πίβοτ μας και σχεδόν όλο το κέντρο της άμυνάς μας αποτελείται από καινούριους αθλητές, πολύ μεγάλους αθλητές, νεαρούς αθλητές. Ολο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται ένα χρόνο για να δέσει, χρειάζεται χημεία. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έκανε και αυτή το δικό της... restart, έφερε παίκτες οι οποίοι όπως φαίνεται είναι πολύ καλοί, είναι με κίνητρο και έχουν φτιάξει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο, με αρχή, μέση και τέλος. Οπότε και εγώ προβλέπω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι. Θέλω να ευχηθώ καλή σεζόν, υγεία σε όλους και ας κερδίσει ο καλύτερος αύριο».

Αλέξης Αλβανός (προπονητής ΑΕΚ): «Να ευχηθώ μια καλή αγωνιστική σεζόν για όλες τις ομάδες, χωρίς τραυματισμός. Επίσης, να πω περαστικά στο πρόεδρο της Ομοσπονδίας και γρήγορη ανάρρωση. Σίγουρα λυπηρό το γεγονός, αλλά είμαστε δίπλα του, όπως είπε και ο Κώστας και ο Πέτρος. Είμαστε ένα άθλημα που είμαστε σαν μια οικογένεια και κάθε τέτοιο γεγονός μας αγγίζει πάρα πολύ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι είμαστε στην αρχή. Ακόμα δοκιμάζουμε. Καμία ομάδα δεν θα έχει την πλήρη ετοιμότητα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αποτελούμαστε κι εμείς από ένα νέο σύνολο κατά 70-80% νέοι παίχτες, για άλλη μια φορά στην ΑΕΚ.

Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και σεβόμενοι τον αντίπαλο και τη δυναμικότητά του θα πρέπει να δείξουμε κι εμείς την δική μας δυναμικότητα. Προβλέπεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση. Προφανώς θα έχουμε και αρκετά λάθη, καθώς είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει».

Βαγγέλης Αραμπατζής (αρχηγός ΑΕΚ): «Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά να έχουμε χωρίς τραυματισμούς. Επίσης να δώσω τα περαστικά μου στον πρόεδρο, τον κύριο Γκαντή και να επανέλθει γρήγορα κοντά μας. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, ένας τελικός. Σίγουρα και οι δύο μας τον θέλουμε πάρα πολύ. Είναι ένας εγχώριος τίτλος. Θεωρώ, όπως ειπώθηκε ήδη, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Οι ομάδες ναι μεν δουλέψαμε στην προετοιμασία, αλλά θεωρώ πως δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Όμως περιμένω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος στο τέλος».

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