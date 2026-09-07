Ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ στους άνδρες και ο ΠΑΟΚ με την Αναγέννηση Άρτας στις γυναίκες συνθέτουν τα ζευγάρια των τελικών των Σούπερ Καπ.

Η αγωνιστική σεζόν 2026-27 στο χάντμπολ ανοίγει με τους τελικούς του Σούπερ Καπ ανδρών και γυναικών, με την ΟΧΕ να ανακοινώνει τον τόπο και την ημέρα διεξαγωγής τους.

Ο τελικός του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών ανάμεσα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και την ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30.

O τελικός θα είναι ειδικής διαχείρισης, δε θα διατεθούν εισιτήρια, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και των δύο φιναλίστ.

Ο τελικός του 4οu Σούπερ Καπ Γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στη Μίκρα Θεσσαλονίκης.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Πριν από την έναρξη του αγώνων η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος θα βραβεύσει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της περσινής περιόδου 2025-2026 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τους προπονητές και τους αρχηγούς της Handball Premier, της Α1 Γυναικών και ανακοινώθηκαν στην κλήρωση του πρωταθλήματος.

