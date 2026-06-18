Στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται η εθνική ομάδα beach handball γυναικών, αρχικά για αγώνες προετοιμασίας κι έπειτα για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που ξεκινά στις 23 Ιουνίου.

Tις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/6) η αποστολή της εθνικής ομάδας beach handball γυναικών ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ, προκειμένου να πάρει μέρος στο 12ο παγκόσμιο πρωτάθλημα beach handball ανδρών- γυναικών που θα διεξαχθεί το διάστημα 23-28 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της λίμνης Γιάρουν.

Η Ελλάδα –κάτοχος του τίτλου το 2018- έχει κληρωθεί στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης και θα αγωνιστεί απέναντι στις επίσης πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες Βραζιλία, Νορβηγία και τις ΗΠΑ. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στην κυρίως φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των έξι ομάδων, από τους οποίους θα προκύψουν τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Νωρίτερα το διάστημα 19-21 Ιουνίου στην ίδια τοποθεσία, η εθνική ομάδα θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας με αντιπάλους Κροατία, Νορβηγία και Φιλιππίνες, ενώ είναι πιθανό να παίξει και διεθνή φιλικά με άλλες εθνικές ομάδες.

Η 10άδα της εθνικής γυναικών αποτελείται από τις αθλήτριες: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Κερλίδη, E. Τροχίδου, Κ. Κουκμίση, Τσικνάκη (ΠΑΟΚ), Μάστακα, Νικολάου (Αναγέννηση Άρτας), Μούρνου (AEΠ Πανόραμα).

Αρχηγός αποστολής είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Beach Handball και μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Βασίλης Κρανιώτης. Στην αποστολή μετέχουν επίσης οι ομοσπονδιακές προπονήτριες Μαρία Καραντώνη, Σοφία Δημητρίου, τα μέλη της Επιτροπής Beach Handball Bάσω Σκάρα, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου (υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας ΟΧΕ) και ο φυσικοθεραπευτής Ιωακείμ Ζαφειρίου.

Το πρόγραμμα της εθνικής γυναικών

Διεθνές τουρνουά (19-21 Ιουνίου)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

21:00 (γήπεδο 2) Ελλάδα- Φιλιππίνες

Σάββατο 20 Ιουνίου

12:00 (γήπεδο 1) Κροατία- Ελλάδα

21:00 (γήπεδο 2) Νορβηγία- Ελλάδα

Κυριακή 21 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 2) θέσεις 3-4

13:00 (γήπεδο 1) Μεγάλος τελικός

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (23-28 Ιουνίου)

Τρίτη 23 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 3) Ελλάδα- ΗΠΑ

19:00 (γήπεδο 4) Ελλάδα- Βραζιλία

Τετάρτη 24 Ιουνίου