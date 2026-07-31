Ευρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ
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Η UEFA ανάρτησε τη λίστα των Πειραιωτών για τα παιχνίδια κόντρα στη Ναϊμέγκεν, από όπου λείπουν τα ονόματα του Ιρανοπύ και του Ουκρανού.
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