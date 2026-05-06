Η εθνική ομάδα ανδρών έπιασε δουλειά για τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία μέσα στον Μάιο, για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Με τους αθλητές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Handball Premier ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) στο μπαλόνι του ΣΕΦ η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ανδρών για τα παιχνίδια με την Ολλανδία στη Χαλκίδα (13/5) και στο Ρότερνταμ (17/5), που θα κρίνουν μια θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

Τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα ενσωματώνονται και οι αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ενώ οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα όπου η ομάδα θα μεταβεί στη Χαλκίδα για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας δήλωσε: «Η πραγματικότητα είναι ότι αρχίζουμε την προετοιμασία μας με πολλά προβλήματα, τα οποία θα τα συγκεκριμενοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα γνωρίζουμε οριστικά ποιοι αθλητές μπορούν να είναι στη διάθεσή μας και ποιοι όχι.

Την Τετάρτη στη Χαλκίδα πιστεύω θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο που θα μας δώσει ώθηση. Το βασικό είναι να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μετά να βάλουμε τον κόσμο στην εξίσωση και σίγουρα να βρεθούμε από πλευράς απόδοσης σε μία από τις καλύτερες ημέρες της ιστορίας μας».

Οι 22 αθλητές που κλήθηκαν είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος, Πασσιάς (Ολυμπιακός), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία), Κοτανίδης (Θιουδάρ Ρεάλ- Ισπανία).

