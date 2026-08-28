Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών με απολογισμό δύο νικών και μιας ισοπαλίας είναι στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα και θα διεκδικήσει το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Στην τελική του ευθεία βρίσκεται το τουρνουά χάντμπολ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, με την εθνική ομάδα να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό, με αντίπαλο την Πορτογαλία, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο (29/8, 21:00).

Το εθνικό συγκρότημα με δύο νίκες απέναντι σε Τυνησία και Κύπρο και μια ισοπαλία με Αλγερία, πήρε την 1η θέση στο Β’ όμιλο, προκρίθηκε στα ημιτελικά για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια στη διοργάνωση.

Η πρόκριση στα ημιτελικά αποτελεί την ισοφάριση της καλύτερης επίδοσης για την εθνική ανδρών από τους Μεσογειακούς Αγώνες της Αθήνας το 1991. Στον άλλο ημιτελικό η Αίγυπτος θα παίξει με την Αλγερία (29/8, 18:30).

Τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στον όμιλο

Ελλάδα- Κύπρος 39-24

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 4, Ελευθεριάδης 1, Τζίμπουλας 3, Ταπάντζης 1, Παγιάτης 2, Κολλύρης (12/30), Παπάζογλου 4, Αναστασίου 1, Κυριακίδης 3, Κουκουλάς 3, Ρούσος 6, Τζωρτζίνης 5, Παπαντωνόπουλος (3/9) 1, Στάθης 6

Αλγερία- Ελλάδα 26-26

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 3, Ελευθεριάδης 6, Τζίμπουλας 3, Ταπάντζης, Παγιάτης, Κολλύρης (0/5), Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1, Παπαντωνόπουλος (12/33) 1, Στάθης 7

Τυνησία- Ελλάδα 29-37

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 2, Ελευθεριάδης 3, Τζίμπουλας 4, Ταπάντζης 1, Παγιάτης 5, Κολλύρης (1/11), Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Κυριακίδης 2, Κουκουλάς 4, Ρούσος 4, Τζωρτζίνης 4, Παπαντωνόπουλος (12/31) 2, Στάθης 5