Το ασημένιο μετάλλιο η εθνική χάντμπολ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών ηττήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29 στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.

Tο πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό χάντμπολ σε επίπεδο Μεσογειακών Αγώνων είναι ασημένιο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29. στον τελικό του τουρνουά ανδρών

Ο τελικός ήταν ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, η εθνική ομάδα μετά το 16' προηγήθηκε με 12-10 και 13-11, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 17-17.

Η Αίγυπτος είχε σταθερά το προβάδισμα στο 2ο ημίχρονο, φθάνοντας στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο.

Τα πεντάλεπτα, με πρώτη την Αίγυπτο: 3-2, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17 (ημ.), 20-20, 22-21, 24-22, 27-26, 28-27, 31-29.

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής 3 , Τζίμπουλας 6, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Παπαντωνόπουλος 1 (9/40, 23%), Στάθης 8, Ελευθεριάδης 2, Τάπαντζης, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1.