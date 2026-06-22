Η εθνική γυναικών ρίχνεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα beach handball

H εθνική ομάδα beach handball γυναικών αρχίζει με δύο παιχνίδια την Τρίτη (23/6) τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

H εθνική ομάδα γυναικών αρχίζει την Τρίτη (23/6) την προσπάθειά της στο 12ο παγκόσμιο πρωτάθλημα beach handball στο Ζάγκρεμπ. Στην πρεμιέρα της θα αντιμετωπίσει το πρωί (11:00) τις ΗΠΑ και το απόγευμα (19:00) τη Βραζιλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον 3ο όμιλο όπου μετέχουν τρεις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Ελλάδα (2018), Βραζιλία (2006, 2012, 2014) και Νορβηγία (2010), ενώ τον όμιλο συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, τρεις φορές πρωταθλήτρια Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής (2019, 2024, 2026).

Η Βραζιλία είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών, έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, η Νορβηγία έχει 15 μετάλλια, εκ των οποίων δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου συνεχίζουν στη Β' φάση σε δύο ομίλους των έξι ομάδων, από τους οποίους θα προκύψουν τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της εθνικής γυναικών

Τρίτη 23 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 3) Ελλάδα- ΗΠΑ

19:00 (γήπεδο 4) Ελλάδα- Βραζιλία

Τετάρτη 24 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 2) Νορβηγία- Ελλάδα

Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της IHF στο YouTube

Αυτή θα είναι η 4η συνεχόμενη παρουσία της εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα (2018, 2022, 2024, 2026) και συνολικά η 18η σε μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα πάρει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όλες μέσα στην τελευταία εικοσαετία!

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη Δευτέρα την προετοιμασία της για τη σπουδαία διοργάνωση, το τελικό στάδιο της οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ (19-22/6), λαμβάνοντας μέρος και σε δυνατό διεθνές τουρνουά, το οποίο και κατέκτησε απέναντι στην δευτεραθλήτρια Ευρώπης Νορβηγία, τη διοργανώτρια Κροατία και τις Φιλιππίνες.

Οι ομοσπονδιακές προπονήτριες Μαρία Καραντώνη και Σοφία Δημητρίου έχουν στη διάθεσή τους τις παρακάτω αθλήτριες: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Κερλίδη, E. Τροχίδου, Κ. Κουκμίση, Τσικνάκη (ΠΑΟΚ), Μάστακα, Νικολάου (Αναγέννηση Άρτας), Μούρνου (AEΠ Πανόραμα).

Οι όμιλοι των γυναικών

Α’: Γερμανία, Ολλανδία, Βιετνάμ, Ουρουγουάη

Β’: Ισπανία, Κροατία, Νησιά Κουκ, Πουέρτο Ρίκο

Γ’: Νορβηγία, Ελλάδα, Βραζιλία, ΗΠΑ

Δ’: Αργεντινή, Δανία, Φιλιππίνες, Μπενίν

Καραντώνη «Σταθερά στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη»

H Ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώνη δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας Κώστα Γκαντή. Από κει και πέρα βρισκόμαστε στη μεγάλη γιορτή του Beach Handball το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για 4η συνεχόμενη φορά με απολογισμό ένα χρυσό μετάλλιο, μια 4η θέση και μια 10η θέση. Το να είσαι σταθερά εδώ και 8 χρόνια ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια συνέπεια και συνοχή, διεκδικώντας κάθε φορά το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα μας, προσπαθώντας να ανανεώνουμε σταδιακά την ομάδα.

Γνωρίζοντας και την πολύ δύσκολη κλήρωση που θα μας φέρει απέναντι σε Νορβηγία, Βραζιλία και ΗΠΑ, προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω η συμμετοχή μας στο διεθνές τουρνουά εδώ στο Ζάγκρεμπ θα μας βοηθήσει σημαντικά, καθώς εκτός από τον αγωνιστικό ρυθμό, έχουμε εγκλιματιστεί και στις καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή υγρασία. Πρώτος στόχος είναι να προκριθούμε στην 12αδα (Β’ φάση) και για αυτό η πρεμιέρα απέναντι στις ΗΠΑ είναι κομβική. Η ομάδα μας έχει πολλές δυνατότητες και βήμα βήμα θα διεκδικήσουμε τους στόχους μας».



