Χάντμπολ: Πρεμιέρα με ήττα η εθνική νέων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
H εθνική ομάδα χάντμπολ νέων ανδρών ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 39-21, στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ρουμανίας.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παίρνει μέρος στον Α' Όμιλο, που φιλοξενείται στο Κλουζ και στην Τούρντα κι απέναντι στην Πορτογαλία αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί για το βάθρο, καθώς ήταν φιναλίστ στην προηγούμενη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα την Πέμπτη (9/7, 12:00) θα έχει νέα δύσκολη αποστολή απέναντι στη Γαλλία.
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 4-3, 9-5, 13-6, 16-7, 20-9 (ημ.), 25-10, 27-10, 33-14, 36-14, 38-17, 39-21
Ελλάδα (Δεληγιάννης): Καμπάς, Ταπάντζης 3, Κερλίδης 2, Ραράκος 4, Χαριζόπουλος, Κοτζιάς, Σαλτιέλ 4, Σφακιωτάκης, Τσιούμας 4, Αμπρουν, Μπαλτζής 1, Σπυρόπουλος, Δούκας 1, Καρολίδης 2, Καραγιάννης, Βούλγαρης.
Διαιτητές: Πέτουρσον- Θράσταρσον (Ισλανδία), Παρατηρητής: Τιούλει (Ρουμανία), Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 2/3-5/7
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα Α’ Όμιλος
Τετάρτη 8 Ιουλίου
- Πορτογαλία- Ελλάδα 39-21
- Κλουζ 17:00, Γερμανία- Γαλλία
Πέμπτη 9 Ιουλίου
- Κλουζ 12:00, Γαλλία- Ελλάδα
- Κλουζ 17:00, Γερμανία- Πορτογαλία
Σάββατο 11 Ιουλίου
- Τούρντα 12:00, Ελλάδα- Γερμανία
- Τούρντα 17:00, Πορτογαλία- Γαλλία
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