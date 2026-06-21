Η εθνική ομάδα beach handball νικώντας τη Νορβηγία με 2-1 σετ κατέκτησε την πρώτη θέση σε τουρνουά προετοιμασίας, 48 ώρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα beach handball γυναικών νικώντας τη Νορβηγία με 2-1 σετ, κατέκτησε την πρώτη θέση σε τουρνουά προετοιμασίας στη λίμνη Γιάρουν στο Ζάγκρεμπ, εν όψει της συμμετοχής της στο 12ο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που αρχίζει την Τρίτη (23/6) στην πρωτεύουσα της Κροατίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση και είχε πρώτη σκόρερ την Έλενα Κερλίδη με 26 πόντους, ενώ ήταν πρώτη σκόρερ και του τουρνουά με 70 πόντους (35 γκολ που μέτρησαν για δύο πόντους).

Η Ελλάδα απέναντι στη Νορβηγία πήρε το πρώτο σετ με 33-32 στο «χρυσό» γκολ, το οποίο σημείωσε η Αγνή Παπαδοπούλου, έχασε το δεύτερο σετ, ενώ στα σουτ άουτ επικράτησε 12-10 με την αρχηγό Μάγδα Κεπεσίδου να αποκρούει την προσπάθεια της Ερλάντσεν.

Τη Δευτέρα (22/6) η εθνική ομάδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση και την Τρίτη (23/6) ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αρχικά κόντρα στις ΗΠΑ (11:00) κι αργότερα αντιμετωπίζοντας τη Βραζιλία (19:00).

Τα παιχνίδια της Ελλάδα στο τουρνουά

Ελλάδα- Φιλιππίνες 2-0 (22-10, 16-3)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 6, Κερλίδη 10, Τροχίδου 2, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου 14, Νικολάου, Ν. Κεπεσίδου, Τσικνάκη, Μάστακα 4

Κροατία- Ελλάδα 1-2 (14-18, 16-14, 4-8)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 10, Τροχίδου 6, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου 2, Νικολάου 2, Ν. Κεπεσίδου 4, Τσικνάκη, Μάστακα 12

Νορβηγία- Ελλάδα 2-1 (23-22, 21-22, 10-4)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 24, Τροχίδου 4, Κουκμίση 2, Νικολάου 2, Μούρνου 4, Ν. Κεπεσίδου, Τσικνάκη, Μάστακα 8

Νορβηγία- Ελλάδα 1-2 (32-33, 21-18, 10-12)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 4, Κερλίδη 26, Τροχίδου 6, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου 15, Νικολάου, Μούρνου 6, Ν. Κεπεσίδου 2, Τσικνάκη, Μάστακα 2



Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (23-28 Ιουνίου)

Τρίτη 23 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 3) Ελλάδα- ΗΠΑ

19:00 (γήπεδο 4) Ελλάδα- Βραζιλία

Τετάρτη 24 Ιουνίου