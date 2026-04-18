Ο Αχιλλέας Τόσκας με επτά γκολ οδήγησε τη Σαμπερί Σαβόια στην 5η διαδοχική της νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα και γνώρισε την αποθέωση.

Ο Αχιλλέας Τόσκας οδηγεί τη Σαμπερί Σαβόια στη γαλλική Λίγκα και οι άνθρωποι της ομάδας τον αποθεώνουν. Ο 22χρονος διεθνής δεξιός ίντερ με επτά γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη επί της Σαρτ με 34-31, για την 24η αγωνιστική της Liqui Moly StarLigue και στη Σαμπερί τρίβουν τα χέρια τους.

Ο Τόσκας μετακόμισε στις οροσειρές του Μον Μπλαν, όπου εδρεύει η Σαμπερί από τη Στουτγάρδη τον περασμένο Νοέμβριο και ήδη έχει δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής στο νέο του επαγγελματικό σπίτι.

Η Σαμπερί με τη νίκη επί της Σαρτρ, έφθασε στις πέντε συνεχόμενες στο πρωτάθλημα και φιγουράρει στην 5η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 30 βαθμούς, πίσω από παραδοσιακές δυνάμεις στο ευρωπαϊκό χάντμπολ, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ναντ, η Μονπελιέ και η Λιμόζ.

Μετά τη νίκη επί της Σαρτρ, ο Αχιλλέας Τόσκας είχε την τιμητική του, με τη Σαμπερί να παρουσιάζει κάποια από τα επιτεύγματά του και τον ίδιο να δηλώνει: «Hello, Achilleas here».