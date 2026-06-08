Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Κρίστιαν Έρικσεν για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας πλέον πως είναι καλά και αναρρώνει.

Λήξη συναγερμού για την κατάσταση του Κρίστιαν Έρικσεν! Ο Δανός μεσοεπιθετικός τρόμαξε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού Δανία - Ουκρανία, ξυπνώντας τους εφιάλτες από την καρδιακή προσβολή που υπέστη στο EURO 2020.

Ευτυχώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε τάχιστα, με τον Δανό την επομένη του περιστατικού να προβαίνει σε ενημέρωση για την πορεία της υγείας του. Μέσα από ανάρτηση στα social media, ο ποδοσφαιριστής της Βόλφσμπουργκ τόνισε πως ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής τον γλίτωσε από τα χειρότερα και τόνισε πως πλέον έχει ξεκινήσει η ανάρρωσή του.

«Θέλω να ενημερώσω όλους ότι είμαι καλά και ότι βρίσκομαι στο σπίτι με την οικογένειά μου. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το σοκ που δέχτηκα από τον εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα-απινιδωτή (ICD) μου είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε εμένα όσο και στην οικογένειά μου, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτή ήταν μια διαφορετική κατάσταση από εκείνη που συνέβη το 2021. Νιώθω καλά και η ανάρρωσή μου έχει ήδη ξεκινήσει.

Εκτός από το ότι είμαι ευγνώμων για τη στήριξη και τη βοήθεια όλων των παικτών και της ιατρικής ομάδας στο γήπεδο, είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων στους γιατρούς που φροντίζουν εμένα και την καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια.

Χάρη στην εξειδίκευσή τους, ο ICD μου έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε: να με προστατεύσει όταν το χρειαζόμουν. Προς το παρόν, η προτεραιότητά μου είναι η ανάρρωση, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, να πάω διακοπές και να παίζω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου».