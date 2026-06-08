Ηλιόπουλος σε Νίκολιτς: «Συνεχίζουμε σαν μια γροθιά και μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς ως το 2029 αναφέρθηκε στην ενότητα που υπάρχει στην ΑΕΚ δίνοντας τα χέρια μέσα στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 και ο Μάριος Ηλιόπουλος τον υποδέχτηκε στην Αllwyn Arena όπου και επισημοποίησαν τη νέα συμφωνία τους.

Αφού έπεσαν οι υπογραφές, ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον Νίκολιτς του είπε τα εξής:

«Μάρκο, σε όλη αυτή την περίοδο που είσαι εδώ, καταφέραμε μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, διότι η συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων ακούγεται όντως λίγο αντιφατικό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που είναι.

Είσαι Σέρβος, έχουμε παρόμοια νοοτροπία, φιλοσοφία, θα έλεγα επίσης παράλληλο και παρόμοιο DNA, και όλοι θέλουμε να μείνουμε μαζί. Εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέρ θέλει να μείνουμε μαζί. Όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ, θέλουν να μείνουμε μαζί. Είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο, που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είμαστε ήδη επίσης ο λόγος ανησυχίας των αντιπάλων μας, ενώ έχουμε πολλά ρεκόρ στις επιδόσεις της ομάδας μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Επίσης, έχουμε μια μοναδική συμμετοχή των φιλάθλων, όχι μόνο στην Αγιά Σοφιά, στην αρένα μας, αλλά και εκτός έδρας, με πολλά ρεκόρ, όπως για παράδειγμα στον Βόλο. Στην προπόνηση, 20.000 άνθρωποι κάτω από τη βροχή. Είναι απίστευτα πράγματα που δεν έχουν ξανασυμβεί.

Μαζί με τα πολλά ρεκόρ που πετύχαμε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι μια μοναδική κατάσταση και θα έλεγα ότι υπάρχει μια φανταστική ενότητα που έχουμε όλοι. Έτσι, με τη σημερινή συμφωνία, το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί. Μια γροθιά. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η εντυπωσιακή, όμορφη, συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων».