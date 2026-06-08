Ολυμπιακός - Παναθηναίκός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live στο Gazzetta), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει το breaκ, ενώ η σειρά βρίσκεται στο 1-1.
Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο ΣΕΦ δύο ώρες πριν το τζάμπολ του τρίτου τελικού.
Δείτε το βίντεο
🔴 Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για το Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό#olympiacosbc pic.twitter.com/Z8NcWkwwJi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
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