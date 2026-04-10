Η εθνική ομάδα γυναικών ταξιδεύει για το Λιντζ της Αυστρίας, με στόχο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα να γιορτάσει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία της.

H αποστολή της εθνικής ομάδα χάντμπολ γυναικών αναχωρεί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) με προορισμό το Λιντζ της Αυστρίας, προκειμένου την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) να αντιμετωπίσει την Αυστρία στην 6η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του ΕURO 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρώτη ιστορική πρόκριση σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αυτή θα γίνει από τις 3 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην Τσεχία (Μπρνο), την Πολωνία (Κατοβίτσε), τη Ρουμανία (Κλουζ-Ναπόκα), τη Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και την Τουρκία (Αττάλεια).

Οι πέντε διοργανώτριες χώρες, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Νορβηγία και τις Δανία, Ουγγαρία, που ανέβηκαν επίσης στο βάθρο στο Εuro 2024, έχουν εξασφαλίσει αυτόματα τα παρουσία τους στο Euro 2026, οι άλλες 16 θα έρθουν από τα προκριματικά.

Πώς έχουν τα δεδομένα για την Ελλάδα

Η εθνική oμάδα για να μείνει εκτός της τελικής φάσης, θα πρέπει να συμβούν πολλά ανάποδα αποτελέσματα.

Και τα 12 παιχνίδια στους έξι προκριματικούς ομίλους θα αρχίσουν την ίδια ώρα και η εθνική ομάδα μπαίνει από σχέση ισχύος. Στόχος της να παραμείνει ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες 3ες ομάδες των έξι ομίλων, που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια για να συμπληρωθεί η 24άδα της τελικής φάσης.

Μια αγωνιστική πριν από το τέλος η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση της ειδικής βαθμολογίας.

Η Ελλάδα που είχε ηττηθεί με 29-22 από την Αυστρία τον περασμένο Οκτώβριο στην Κοζάνη, έχει αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα μετά την εντός έδρας ήττα από την Ισπανία με μόλις δύο γκολ διαφορά (24-22).

Για να έχετε μια εικόνα και για τις χώρες που κοιτά η Ελλάδα: Η Φινλανδία παίζει εκτός έδρας με την 1η Γαλλία (1ος Όμιλος), η Ιταλία φιλοξενείται από τη 2η Ελβετία (2ος Όμιλος), η Βόρεια Μακεδονία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη 2η Σλοβενία (3ος Όμιλος) και η Ουκρανία παίζει επίσης εκτός έδρας με τη 2η Σερβία (5ος όμιλος).

Στον 4ο και πιο ισορροπημένο όμιλο, ό,τι και να γίνει έχει βγει η μια από τις τέσσερις καλύτερες 3ς ομάδες, η Πορτογαλία κρατά την 3η θέση, όμως φιλοξενείται από την Ισλανδία, που αν νικήσει με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ περνά αυτή στην 3η θέση και στην τελική φάση, έχοντας 2β. στην ειδική βαθμολογία, μετά το 28-27 επί του Μαυροβούνιου. Ουσιαστικά η ήττα της Φινλανδίας στη Γαλλία (1ος όμιλος) αρκεί για να έρθει η πολυπόθητη πρόκριση.

Η ειδική βαθμολογία των 3ων ομάδων

1.Πορτογαλία 2 (94-111) -17

2.Ελλάδα 0 (59-88) -29

3.Ουκρανία 0 (71-101) -30

4.Βόρεια Μακεδονία 0 (65-97) -32

5.Φινλανδία 0 (50-89) -39

6.Iταλία 0 (64-114) -50

Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της τη Μ. Παρασκευή (10/4) με μια προπόνηση στο γυμναστήριο του Καματερού.

Οι 16 αθλήτριες που βρίσκονται στην αποστολή είναι οι: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Χριστοπούλου (ΓΑΣ Καματερού)



