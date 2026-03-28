Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στην τελευταία φάση από την Μπούρσα στο EHF Εuropean Cup

Ο ΠΑΟΚ «άγγιξε» ιστορική πρόκριση απέναντι στην Μπούρσα, νίκησε με 34-29, όμως έμεινε για ένα γκολ εκτός ημιτελικών στο EHF Εuropean Cup γυναικών.

Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ έκαναν κατάθεση ψυχής απέναντι στην ισχυρή Μπούρσα στη Μίκρα, «άγγιξαν» μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του EHF Εuropean Cup γυναικών, αλλά αυτή δεν ήρθε, ο Δικέφαλος νίκησε με 34-29, όμως αποκλείστηκε για ένα γκολ, καθώς είχε ηττηθεί με 36-30 στην Προύσα.

Με την Ολίνα Ανδρίτσου να είναι συγκλονιστική, πετυχαίνοντας 14 γκολ σε 15 σουτ, ο ΠΑΟΚ έκανε το 34-28, 10 δευτερόλεπτα πριν από τέλος, σκορ που θα έστελνε την πρόκριση στα πέναλτι, όμως στην τελευταία φάση του αγώνα η Αραούχο μείωσε σε 34-29 και έστειλε την Μπούρσα στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 στο 5ο λεπτό, έφθασε στο +4 (7-3) στο 14' και παρότι η τουρκική ομάδα μείωσε σε 9-8 (19'), είχε τις λύσεις κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 15-11.

Ο Δικέφαλος ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, κάνοντας το 17-11 (33'), η Μπούρσα μείωσε σε 18-15, πλησίασε περισσότερο τον ΠΑΟΚ, σε 22-20 στο 47', όμως εκεί άρχισε η τελική αντεπίθεση.

Με σερί 3-0 ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 26-21 (51') και 28-23 στο 52', με τρία αναπάντητα γκολ έφθασε στο 32-26 (58'), η Ανδρίτσου με τα τελευταία της γκολ έκανε το 33-27 (58:55) και το 34-28 (59:50), για να έρθει έξι δευτερόλεπτα αργότερα το γκολ από την Αραούχο (34-29), για να κρίνει την πρόκριση.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 4-2, 7-4, 9-8, 13-9, 15-11 (ημ.), 18-12, 20-15, 22-18, 25-21, 28-25, 34-29.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Τροχίδου 3, Μεντεσίδου 2, Γκάτζιου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 14, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 9, Σελεμίδου 1, Κουλούρη 1, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς, Μέντες Ντε Αλμέιδα.

ΜΠΟΥΡΣΑ (Ισίκ): Ιμάμογλου, Τουρκιλμάζ 4, Οζέλ 4, Ακαλίν 1, Ακτάι, Μπερφέ, Ίκνεβα 1, Ισικάν 2, Κουντόγκντου, Κεντιρίτσι 1, Ζύγουρα, Γοκντεμίρ 6, Ντα Κόστα 1, Αραούχο 9.

Διαιτητές: Μπέρνιτς- Σόρακ (Σερβία), Παρατηρητής: Χαλάντζοβ (Βουλγαρία), Κόκκινη κάρτα 21΄ Ντα Κόστα, Δίλεπτα: 5-5, Πέναλτι:7