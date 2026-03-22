Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Προύσα στα προημιτελικά του EHF European Cup

Ήττα για τον ΠΑΟΚ από την Μπούρσα στα προημιτελικά του EHF European Cup
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εκτός έδρας από την ισχυρή Μπούρσα με 36-30 στον πρώτο προημιτελικό στο EHF European Cup στο χάντμπολ γυναικών.
Ο επαναληπτικός θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (28/3) και ο ΠΑΟΚ πλέον έχει δύσκολο έργο προκειμένου να φθάσει σε μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 5-5, 9-7, 13-10, 15-12, 19-14 (ημχ.), 21-15, 25-20, 28-21, 30-24, 32-28, 36-30.
ΜΠΟΥΡΣΑ (Ισίκ): Ιμάμογλου, Τουρκιλμάζ 4, Οζέλ 6, Ακαλίν 3, Ακτάι, Μπερφέ, Ίκνεβα 7, Ισικάν 2, Κουντόγκντου, Τσετίν, Κεντιρίτσι 4, Ζύγουρα 1, Γοκντεμίρ 1, Ντα Κόστα 4, Αραούχο 3.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Τροχίδου 1, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 3, Ολζόβα, Σεβδίλη, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 9, Γκρμπάσεβιτς 4, Πρέμοβιτς 4, Σελεμίδου, Κουλούρη 2, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 1, Μέντες Ντε Αλμέιδα.
Διαιτητές:Nτάσιτς- Χουσομάνοβιτς (Νορβηγία), Παρατηρητής: Ασγκάροφ (Αζερμπαϊτζάν), Δίλεπτα:3-5, Πέναλτι:4/5-4/7.
