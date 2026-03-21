Η Εθνική ανδρών προκρίθηκε πανηγυρικά με δύο νίκες στα play offs του Παγκοσμίου 2027, αφού μετά το 29-26 της Χαλκίδας νίκησε το Βέλγιο και στο Άσσελτ με 34-31.

Ο πρώτος στόχος επετεύχθη και η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ πέρασε στα play offs του Παγκοσμίου. Η «Γαλανόλευκη» είχε σοβαρό πρόσωπο σε όλο το ματς και άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων. Η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ των ανδρών επεβλήθη έτσι του Βελγίου εκτός έδρας με σκορ 34-3-1.

Οι Μπόσκος και Τόσκας ήταν ξανά πρώτοι σκόρερ (7 γκολ), έχοντας ωστόσο στο πλευρό τους τον εξαιρετικό Παναγιώτου (6 γκολ) και τον Λιάπη (5 γκολ) που έδωσε μεγάλες μάχες από τη θέση πίβοτ. Στην άμυνα ο αρχηγός Πέτρος Μπουκοβίνας είχε καίριες επεμβάσεις και ένα γκολ, ενώ εξαιρετική δουλειά έκαναν και οι Μιχαηλίδης, Αλεξίου και Παπάζογλου. Η Εθνική θα βρει μπροστά της -όπως και στα play offs του Παγκοσμίου 2025- την Ολλανδία με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη Χαλκίδα 13 ή 14 Μαΐου και τον επαναληπτικό Σάββατο ή Κυριακή 16-17 Μαΐου.

Προβάδισμα με «καλημέρα»

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά και μετέτρεψε το 2-1 (3’) σε 2-5 (5’) με γρήγορο σερί 4-0 και εύκολα γκολ στη κόντρα και διατήρησε το +3 (4-7), αλλά και το προβάδισμα έως το 11’ (7-8). Οι Βέλγοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν 8-8 (12’), πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά με 10-9 (15΄), ενώ συνέχισαν να προηγούνται έως το 18’ (12-11).

Από εκείνο το σημείο η ελληνική άμυνα άρχισε να λειτουργεί καλύτερα με τις βοήθειες και του τερματοφύλακα Μπουκοβίνα και με σερί 3-0 το σκορ έγινε 12-14 (20’) με σκόρερ τους Μπόσκο, Λιάπη και Αλεξίου. Παρά την ισοφάριση σε 14-14 (23’), η Ελλάδα πήρε και πάλι κεφάλι με 14-16 (24’) με τον εξαιρετικό Παναγιώτου και λίγο αργότερα με τον Τόσκα έφτασε στο 15-18 (28’), ενώ το ημίχρονο έληξε 17-19 με επέμβαση και ασίστ του Μπουκοβίνα στον Αραμπατζή που σκόραρε στο 29:55.

Με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτου ήρθε η 2η νίκη

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με επέμβαση και γκολ του Μπουκοβίνα από το ένα τέρμα για το 17-20 (32’), ενώ η Εθνική έχασε μεγάλη ευκαιρία για το +4 με τον Αραμπατζή, αφού οι διαιτητές έδωσαν επιθετικό και στη συνέχεια έβγαλαν με δίλεπτο τον διεθνή εξτρέμ για διαμαρτυρία. Με τον Αλεξίου η Εθνική έφτασε ξανά στο +3 (19-22) στο 37’ και κράτησε το προβάδισμα παρά την πίεση των γηπεδούχων που μείωσαν σε 21-22, με τον Τόσκα να σκοράρει για το 22-24 (43’) και το 23-25 (45’).

Οι Βέλγοι ισοφάρισαν 25-25 (47’) με τους Βάκονσεν και Σέρας και ενώ ο Μπόσκος έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ελλάδα τόσο στο 25-26, όσο και στο 26-27 (50’). Στο 28-28 ο Μπόσκος έχασε πέναλτι, οι Βέλγοι είχαν δοκάρι, με τον Τόσκα να βάζει μπροστά την Ελλάδα (28-29).

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν (29-29), αλλά ακολούθησαν δύο φοβερές εκτελέσεις από τους Μπόσκο και Παναγιώτου (με κερδισμένο δίλεπτο) για το 29-31 στο 55’. Ακολούθησε σπουδαία επέμβαση από τον Μπουκοβίνα σε τε α τετ από θέση πίβοτ και στη συνέχεια ο Τόσκας έκανε το 29-32 (58’), κλειδώνοντας τη νίκη- πρόκριση για την Εθνική που ήρθε με το τελικό 31-34.

Βέλγιο - Ελλάδα 31-34

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-7, 10-10, 12-14, 14-16, 17-19 (ημχ), 19-21, 22-23, 24-25, 28-28, 29-31, 31-34

Βέλγιο (Χαμάνι): Ρίσκε 4, Στόλμαν, Σέρας 5, Κέτερς 4, Μπράουν, Κόλμαν 5, Ντίκενς, Βάλχοβ, Βάκονσεν 3, Μάρσαλ, Ντανέζι 1, Γκλοριό 2, Ντέστεχε, Ζίλ 2, Ντουπόν, Κρίσερ 5.

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης, Παναγιώτου 6, Μπόσκος 7, Λιάπης 5, Παγιάτης, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Πασσιάς, Τόσκας 7, Μπουκοβίνας 1, Παπαβασίλης 2, Θ. Παπάζογλου 1, Αλεξίου 2, Τζωρτζίνης, Αραμπατζής 3, Στάθης

Διαιτητές: Μαρίν- Γκαρθία (Ισπανία), Παρατηρητής: Κονσεϊσάο (Πορτογαλία), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 2/2-4/6

«Μείναμε ήρεμοι και σοβαροί και νικήσαμε δίκαια παρά την αρνητική διαιτησία»

Ο αρχηγός Πέτρος Μπουκοβίνας στάθηκε και στην 2η νίκη και στο σκέλος της διαιτησίας: «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς, οι Βέλγοι έχουν καλό υλικό, δεν είναι τόσο εύκολη ομάδα, όπως την έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, διαθέτουν αθλητές που παίζουν στην Α' Γαλλίας και στη Β' Γερμανίας. Δείξαμε ωστόσο ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα με μία μέτρια εμφάνιση. Είχαμε νευρικότητα η οποία μπορεί να το προκάλεσε και ο ρόλος του φαβορί. Το σημαντικό είναι ότι μείναμε ήρεμοι και σοβαροί με μία αρνητική διαιτησία, καταφέραμε να προκριθούμε δίκαια, νικώντας για δεύτερη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Έλληνες συμπατριώτες μας που ήρθαν και μας στήριξαν από την πατρίδα, αλλά και από τις γύρω περιοχές εδώ στο Βέλγιο».

Ο πλέι μέικερ Δημήτρης Παναγιώτου είπε στις δηλώσεις του στο site της ελληνικής Ομοσπονδίας: «Συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, είμαι υπερήφανος για αυτούς. Πετύχαμε μία σπουδαία νίκη και μία πρόκριση στα πλέι οφ. Σήμερα πανηγυρίζουμε, από αύριο τα κεφάλια μέσα, να δουλέψουμε σκληρά και να πάμε στα ματς με την Ολλανδία για να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο που είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο».