Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών, με πολλές διακυμάνσεις στην απόδοσή της στο τέλος πήρε τη νίκη επί του Βελγίου με 29-26 στο Γυμναστήριο Κανήθου στη Χαλκίδα και με αυτό το... εύθραυστο +3 θα παίξει στον επαναληπτικό το Σάββατο (21/3, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) με στόχο την πρόκριση στην 3η φάση των προκριματικών του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Η ομάδα που θα περάσει τον Μάιο θα παίξει δύο παιχνίδια με την Ολλανδία, για μια θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία από τις 13 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με ένα μικρό ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, προηγήθηκε με 16-13.

Ακολούθησε ένα μπλακ άουτ, χρειάστηκε να περάσουν εννέα αγωνιστικά λεπτά για να βρει γκολ στο 2ο ημίχρονο, την ίδια στιγμή το Βέλγιο με δικό του σερί 6-0 προηγήθηκε με 19-16.

Όμως οι παίκτες της εθνικής ομάδας ανασυντάχθηκαν, βρήκαν τις λύσεις, έπαιξαν καλή άμυνα μετά το 40ό λεπτό κι έφθασαν στο τελικό 29-26.

Οι Θοδωρής Μπόσκος με 7/13 σουτ και Αχιλλέας Τόσκας με 8/11 σουτ ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την εθνική ομάδα, όμως στο 2ο ημίχρονο λύσεις έδωσαν οι Πασσιάς (4/4), Παπαβασίλης (3/3) και ο Λευτέρης Παγιάτης (2/2). Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι καθοριστικές επεμβάσεις από τον αρχηγό Πέτρο Μπουκοβίνα μετά το 45ο λεπτό.

Στην αντίπερα όχθη το Βέλγιο πήρε 19 γκολ από δύο παίκτες, τον εκπληκτικό Ραφαέλ Κότερς (13/18 σουτ) και τον Κουιντέν Κόλμαν (6/10).

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 8-7, 9-9, 12-12, 16-13 (ημ.), 16-16, 17-19, 22-22, 24-23, 27-24, 29-26.



Ελλάδα (Γιώργος Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης 1, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 7, Λιάπης 2, Παγιάτης 1, Μιχαηλίδης, Πασσιάς 4, Τόσκας 8, Παπαβασίλης 3, Παπάζογλου, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Αραμπατζής 1, Στάθης, Μπουκοβίνας, Παπαντωνόπουλος.

Βέλγιο (Σέριφ Χαμάνι): Ρίσκε, Σέρας 1, Κότερς 13, Μπράουν, Κόλμαν 6, Σέλινγκεν, Βανκόσεν 1, Μάρσαλ, Ντανέσι 2, Γκλοριέ 2, Ντεστέ, Ζιλ, Ντουπόντ, Κρίεσερ 1, Ντίκενς, Βανχόνε.

Διαιτητές: Ν. Ακότο Μάρτινς- Ρ. Ακότο Μάρτινς (Πορτογαλία), Βατάι (Ουγγαρία), Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 2/2-4/6

